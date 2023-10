Mickoski: E pranoj se kanë fituar, zgjedhjet do të jenë të rregullta dhe jo të parakohshme

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski thotë se janë të gatshëm të bisedojnë për propozimet e LSDM-së, për datën e zgjedhjeve. VMRO pranon të mbahen takimet e grupeve të punës për mbajtjen e zgjedhjeve gjatë vitit 2024 dhe mendojnë se ato duhet të takohen sa më shpejtë.

“Si të thotë Kovaçevski për datën dhe ditën, vetëm le të takohen grupet e punës dhe të bisedojnë. Ajo që do ta propozojnë, atë do ta diskutojmë. Ja e pranoj, ata fituan, nuk kishte zgjedhje të parakohshme, zgjedhjet do të jenë të rregullta”, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

Mickoski u shpreh se kanë problem me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, i cili, sipas tij nuk funksionon në pajtim me Ligjin, pasi për momentin punon me 6 anëtarë. /SHENJA/

