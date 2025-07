Mickoski: Do t’i mbështesim kandidatët e VLEN-it në disa komuna që në raundin e parë

Kryeministri Hristijan Mickoski, sot ka folur për zgjedhjet lokale dhe negociatat mes partnerëve të koalicionit. Ai tha se negociatat me VLEN dhe ZNAM për zgjedhjet lokale po ecin në drejtim të mirë dhe se do ta mbështesin njëri-tjetrin.

“Sa i përket ZNAM-it, kemi marrëveshje në parim që ata do të kandidojnë me listat e tyre të këshilltarëve, koalicioni i udhëhequr nga VMRO do të kandidojë me listat e tyre, dhe në ato komuna ku vendosim të mbështesim një kandidat, qoftë nga koalicioni i udhëhequr nga VMRO apo ZNAM, njëri apo tjetri nuk do të nominojë kandidat, ata do të mbështesin njëri-tjetrin”.

“Sa i përket koalicionit VLEN, pres që të mbështesim kandidatët e këtij koalicioni në disa komuna që raundin e parë sepse besojmë fuqimisht se partia që nuk ka bërë asgjë për më shumë se 20 vjet dhe fokusi kryesor i së cilës ishte lëshimi i licencave të marijuanës, hapja e kazinove dhe loja e futbollit në zyra, mendoj se duhet të mposhtet në këto zgjedhje dhe të hyjë në histori në skenën politike maqedonase”, tha Mickoski.

