Mickoski: Do të vendosim afat brenda të cilit institucionet do të duhet t’u përgjigjen kërkesave të qytetarëve

Qytetarët të marrin shërbimin e kërkuar nga të gjitha komunat dhe institucionet brenda pesë ditësh – kjo është risia në burokraci që u njoftua sonte nga një tribunë në Strumicë nga kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski. Garancia për shërbimin, siç tha ai, nuk do të jetë dëshirë, por ligj, i cili do t’u mundësojë qytetarëve të marrin përgjigje nga institucionet në kohë, saktë dhe pa pritje.

Respekti për kohën e qytetarit, shtoi Mickoski, do të jetë një vlerë themelore e administratës së re publike.

“Duhet të dihet se qytetarët do të jenë të parët. Do të prezantojmë një shërbim të ri ku administrata, për herë të parë, do të jetë ajo që do t’i kërkojë qytetarit, dhe jo anasjelltas. Po i japim fund heshtjes, vonesave dhe arrogancës burokratike. Do të sigurojmë një kohë maksimale të garantuar pritjeje në institucione. Do të ketë kufij të qartë dhe çdo shkelje do të ndëshkohet”, njoftoi Mickoski nga tribuna e sonte në Strumicë.

MARKETING