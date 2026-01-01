Mickoski: Do të ketë rritje lineare të pensioneve

Mickoski: Do të ketë rritje lineare të pensioneve

Kryeministri Hristijan Mickoski konfirmoi sot se Qeveria po vazhdon me politikën e rritjes lineare të pensioneve, në mënyrë që pensionistët të marrin rritjen e radhës në prill, me pagesën e pensionit të marsit.

“Do të ketë një rritje tjetër lineare. Parametrat e fundit statistikorë për nivelin e varfërisë dhe koeficientin Gini vetëm sa e justifikojnë më tej këtë politikë”, theksoi Mickoski.

Ai kujtoi dinamikën e rritjeve nga 2.500 denarë secila në nëntor 2024 dhe prill 2025, si dhe 1.000 denarë në nëntor 2025.

“Kjo do të jetë rasti tani në prill për pensionin e marsit në vitin 2026. Ne duam të ulim nivelin e varfërisë dhe koeficientin Gini, që nënkupton një shpërndarje të pabarabartë të të ardhurave. Në këtë drejtim, ne jemi më të mirët në rajon dhe mbi mesataren evropiane”, shtoi Kryeministri.

