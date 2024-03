Mickoski do të jetë bartës në zonën e parë zgjedhore

Në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski do jetë bartës në njësinë zgjedhore numër 1. Mickoski, i bëri të njohur 5 bartës të njësive zgjedhore. Ai deklaroi se sipas planit të aktiviteteve, më 31 mars është ditë e paraparë për promovimin e listave të kandidatëve për deputetë dhe më 2 prill përfundon afati, kështu këto 2-3 janë thotë se do të jetë gjithçka më e qartë.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-DPMNE-së

“Në njësinë zgjedhore numër 1 do të jem unë, këtë e kam thënë. Nënkrytari Misajllovski do të jetë bartës në njësinë zgjedhore numër 2. Në njësinë 3 do të jetë deputeti Dragan Kovaçki. Në njësinë zgjedhore numër 4 Aleksandar Nikollovski. Në njësinë zgjedhore 5 ende nuk kemi sjellur vendim dhe në njësinë zgjedhore 6 do të jetë Dafina Stojanovska, deputete nga Gostovari dhe anëtare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-së”.

