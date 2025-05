Mickoski dhe Mexhiti: Pagesat e prapambetura në Inspektoratin e Gjuhëve do të realizohen

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, njoftoi sot se është arritur një zgjidhje për pagesën e pesë muajve të rrogave të papaguara për punonjësit e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve.

Gjatë një takimi me Zëvendëskryeministrin Izet Mexhiti dhe Drejtorin e Inspektoratit, Arsim Idrizi, u diskutua për gjendjen financiare të punonjësve dhe mundësitë për trajtimin e situatës. Kryeministri bëri të ditur se Inspektorati do të kalojë në kompetencën e Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim funksionalitetin institucional dhe realizimin e pagesave.

Ndryshimet ligjore, të cilat pritet të miratohen në Kuvend, do të mundësojnë pagesën e pagave të papaguara. Mickoski nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërpartiak për shmangien e bllokadave dhe përpjekjeve për keqpërdorime politike.

Në përfundim të takimit, kryeministri njoftoi formimin e një grupi pune për riorganizimin përfundimtar të Inspektoratit dhe përcaktimin e kompetencave të tij.

