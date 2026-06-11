Mickoski dëshiron të shoh se a përputhet vizioni i partnerëve të koalicionit përpara se të filloj me rikonsturimin e Qeverisë

Mickoski dëshiron të shoh se a përputhet vizioni i partnerëve të koalicionit përpara se të filloj me rikonsturimin e Qeverisë

Kryeministri Hristijan Mickoski i pyetur për rikonstruimin e Qeverisë, tha se nga java e ardhshme do të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit për këtë çështje.
“Do të takohemi me partneret e koalicionit nga java e ardhshme, së pari duam që ta shohim vizionin të shohim nëse ai vizion përputhet dhe më pas mund të flasim për zgjidhje kadrovike”, tha Mickoski.
I pyetur se kur mund të ketë zgjedhje parlamentare, Mickoski tha se ata po hyjnë në pjesën e dytë të mandatit dhe është e logjikshme që të mendohet për zgjedhje.
Opsioni i preferuar sipas tij do të ishte të ketë zgjedhje të rregullta dhe jo të parakohshme.

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