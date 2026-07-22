Mickoski: Dëmet nga stuhia në Shkup do të vlerësohen dhe do të kompensohen sipas ligjit
Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se institucionet dhe komunat kanë reaguar menjëherë pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin gjatë ditës së djeshme, duke dalë në terren për sanimin e dëmeve.
Ai falënderoi ekipet e angazhuara për reagimin e shpejtë, duke theksuar se aktivitetet për pastrimin dhe sanimin e pasojave do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme.
“Qeveria kurrë nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë me pasojat e fatkeqësive. Falënderoj institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët menjëherë pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin dolën në terren dhe punuan për sanimin e dëmeve, së bashku me shërbimet që janë në kompetencën e tyre. Ata do të vazhdojnë me aktivitetet edhe sot, pasi bëhet fjalë për një stuhi me përmasa të mëdha”, deklaroi Mickoski.
Kryeministri bëri të ditur se dëmet e shkaktuara do të vlerësohen nga institucionet kompetente, ndërsa kompensimi për qytetarët do të realizohet në përputhje me ligjin dhe praktikën e deritanishme.