Mickoski: Dëmet nga stuhia në Shkup do të vlerësohen dhe do të kompensohen sipas ligjit

Mickoski: Dëmet nga stuhia në Shkup do të vlerësohen dhe do të kompensohen sipas ligjit

Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se institucionet dhe komunat kanë reaguar menjëherë pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin gjatë ditës së djeshme, duke dalë në terren për sanimin e dëmeve.

MARKETING

Description of image

Ai falënderoi ekipet e angazhuara për reagimin e shpejtë, duke theksuar se aktivitetet për pastrimin dhe sanimin e pasojave do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme.

“Qeveria kurrë nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë me pasojat e fatkeqësive. Falënderoj institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët menjëherë pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin dolën në terren dhe punuan për sanimin e dëmeve, së bashku me shërbimet që janë në kompetencën e tyre. Ata do të vazhdojnë me aktivitetet edhe sot, pasi bëhet fjalë për një stuhi me përmasa të mëdha”, deklaroi Mickoski.

Kryeministri bëri të ditur se dëmet e shkaktuara do të vlerësohen nga institucionet kompetente, ndërsa kompensimi për qytetarët do të realizohet në përputhje me ligjin dhe praktikën e deritanishme.

MARKETING

Të ngjajshme

Klekovski: Uji në Gostivar do të lejohet për konsum vetëm kur të jetë plotësisht i sigurt

Klekovski: Uji në Gostivar do të lejohet për konsum vetëm kur të jetë plotësisht i sigurt

BDI: Dy vite spastrim institucional – tani edhe komisionet profesionale pa asnjë shqiptar

BDI: Dy vite spastrim institucional – tani edhe komisionet profesionale pa asnjë shqiptar

Filipçe: Bllokimi i rrugës evropiane të vendit është formë e grushtit të shtetit

Filipçe: Bllokimi i rrugës evropiane të vendit është formë e grushtit të shtetit

Minçev: Punësimi në sektorin publik duhet të bazohet në meritë, kompetenca dhe integritet

Minçev: Punësimi në sektorin publik duhet të bazohet në meritë, kompetenca dhe integritet

Rokas: Keni treguar kapacitet për zbatimin e reformave, sundimi i ligjit është kusht kyç për integrimin e suksesshëm evropian

Rokas: Keni treguar kapacitet për zbatimin e reformave, sundimi i ligjit është kusht kyç për integrimin e suksesshëm evropian

Sali: Reformat dhe integrimi evropian kërkojnë përgjegjësi dhe konsensus të përbashkët

Sali: Reformat dhe integrimi evropian kërkojnë përgjegjësi dhe konsensus të përbashkët