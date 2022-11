Mickoski: Borxhi publik është rritur për 2.5 miliardë euro, 800 milionë euro janë vjedhur

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në një intervistë për “Republika” ka theksuar se në pushtet janë mashtruesit politikë, të cilët derisa ishin në opozitë gënjenin për borxhin publik, por pasi erdhën në pushtet e rritën borxhin publik prej 2.5 miliardë eurosh, ndërsa thotë se i kanë vjedhur 800 milionë euro.

“Mashtruesit politikë, kanë gënjyer, shpikur, shpifur, nënçmuar sa kanë qenë opozitë vetëm për të marrë privilegje. Mundësia që kjo të përgjigjet dhe të zgjidhet janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Përgjegjësia do të ketë për të gjithë. Nëse mendojnë se ndonjëri nga ata 61 që e përkrahin qeverinë do të amnistohet, gabohen”, tha Mickoski.

Ai ka theksuar se vetëm për tremujorin e fundit, borxhi publik është rritur mbi 400 milionë euro.

“Kjo është 700 euro për familje. Dhe kjo nga 1 korriku deri më 30 shtator, vetëm për ata tre muaj. Këto janë para të vjedhura dhe nuk do të ishte aq problematike nëse produkti i brendshëm bruto do të rritej me 3 ose 4 miliardë, problemi është se borxhi është rritur për 2,5 miliardë, kurse bruto-produkti i brendshëm për 1,7 miliardë, që do të thotë se janë vjedhur 800 milionë euro”, theksoi Mickoski.