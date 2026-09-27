Mickoski: BE-ja të ndërhyjë në mosmarrëveshjen me Bullgarinë

Mickoski: BE-ja të ndërhyjë në mosmarrëveshjen me Bullgarinë

Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se mosmarrëveshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është dypalëshe, por në proces duhet të përfshihet edhe Bashkimi Evropian.
Sipas tij, takimet e deritanishme bilaterale nuk kanë sjellë rezultate konkrete, ndërsa BE-ja duhet të dëgjojë argumentet e të dyja palëve.

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Mickoski tha se Qeveria nuk dëshiron të hyjë në një proces integrimi evropian pa garanci se kushtet nuk do të ndryshojnë vazhdimisht. Ai paralajmëroi se kërkesat e reja mund të shfaqen gjatë procesit të negociatave dhe të krijojnë mundësi të reja për bllokime.

Ai theksoi se Shkupi ka propozime për tejkalimin e mosmarrëveshjes dhe se kjo duhet të bëhet në bashkëpunim me Bullgarinë, duke kujtuar se të dyja vendet janë partnere në NATO.

Mickoski shtoi se Qeveria po i prezanton qëndrimet dhe argumentet e saj edhe para partnerëve strategjikë, përfshirë SHBA-në.

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