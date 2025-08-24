Mickoski: BDI është simbol i krimit, korrupsionit dhe paaftësisë
Në Panair-Llogarinë e sotëm me rastin e “4 viteve punë për ty”, mbajti fjalim kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, i cili që në fillim hodhi poshtë të gjitha akuzat për pabarazi etnike nga ana e BDI-së dhe theksoi se BDI-ja përfaqëson krimin, paaftësinë dhe korrupsionin, si dhe se tezat janë jokonstruktive, me çka paraqiti dëshmi për mbështetjen financiare nga Qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja për komunat e drejtuara nga kryetarët e BDI-së.
“Roli i tyre në Qeveri do të thotë shumë krim, shumë jopunë, shumë paaftësi, shumë korrupsion dhe tani po vendosin shenjë barazimi midis të gjitha këtyre epiteteve që ka pjesëmarrja e tyre në Qeveri dhe polarizimit etnik, nëse nuk janë atëherë do të ishte polarizim etnik, mendoj se teza e tyre është e gabuar. Për shembull, le të themi nëse i shikojmë numrat, do ta përmend Kërçovën. Kryetari i Komunës së Kërçovës është Fatmir Dehari nga BDI, në thirrjen e parë gati 56 milionë denarë, projekte të financuara nga kjo Qeveri, në thirrjen e dytë gati 330 milionë denarë, ose gjithsej 385 milionë denarë për 16 projekte, që janë më shumë se 6 milionë euro. Struga, për shembull, kryetar është Ramiz Merko nga BDI, i cili është në listën e sanksioneve të SHBA-së, në thirrjen e parë ka një projekt me vlerë rreth 135 milionë denarë, thirrja e dytë ka 5 projekte me vlerë 307 milionë denarë ose gjithsej 443 milionë denarë. Saraji, në thirrjen e dytë kemi 5 projekte me vlerë gati 320 milionë denarë, të cilat kjo Qeveri i ka siguruar për një komunë në të cilën kryetari është nga radhët e BDI-së”, shpjegoi Mickoski.
Mickoski theksoi gjithashtu se gjatë qeverisjes së LSDM-së dhe BDI-së, ata nuk financuan asnjë projekt në komunat ku kryetarët ishin nga radhët e VMRO-DPMNE-së.
“Nëse kthehemi pas dhe analizojmë tre vitet e para të kryetarëve të komunave të VMRO-DPMNE-së, nëse ndonjëri prej tyre do të kujtojë një projekt që u financua nga qeveria e LSDM-së dhe BDI-së, përgjigjja është asnjë. Më shumë se 40 komuna nuk morën tekstualisht asnjë projekt që u financua nga ajo qeveri. Unë vërtet i hedh poshtë ato si jokonstruktive dhe mesazhe që i përkasin shekullit të kaluar, më vjen shumë keq që BDI-ja e pareformuar, kriminale dhe e korruptuar ende jeton në ato vite, dhe ende mendon se me mesazhe të tilla do të fitojë simpati në publik, duke menduar se nëse radikalizohet, mendoj se gabohen dhe do ta shohin këtë në zgjedhjet lokale që do të zhvillohen për më pak se dy muaj”, tha Mickoski.