Mickoski: Alta Banka duhet të ketë pronar të ri, nuk ka rëndësi sa do të paguhet për aksionet
Aksionet e Alta Bankës do të dalin në ankand më 30 nëntor, me një çmim fillestar prej 22,9 milionë eurosh. Ndërsa në ankandin e fundit, të caktuar për 7 dhjetor, aksionet do të ofrohen për 13,5 milionë euro.
Deri më tani, interesim për blerjen e aksioneve ka shprehur vetëm Komercijalna Banka.
Partia opozitare LSDM ka kritikuar procesin e shitjes, duke akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski dhe Sllaveskin se po nxitojnë ta shesin Alta Bankën me një çmim shumë të ulët.
Duke iu përgjigjur këtyre akuzave, Mickoski tha se nuk sheh logjikë në kritikat e opozitës. Ai sqaroi se, pavarësisht çmimit me të cilin do të shiten aksionet, paratë nuk do të përfundojnë te aksionarët në Maqedoni, por në masën e falimentimit të Alta Bankës në Serbi.
Kjo do të thotë se të ardhurat nga shitja do të përdoren në kuadër të procedurës së falimentimit të bankës në Serbi dhe nuk do t’u shpërndahen aksionarëve në Maqedoni.
Sipas Mickoskit, për këtë arsye nuk ka kuptim shqetësimi i LSDM-së se aksionet mund të shiten me një çmim më të ulët.
Ai i bëri këto komente gjatë një interviste televizive, duke reaguar ndaj kritikave të opozitës për procesin e shitjes.