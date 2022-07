Mickoski akuzoi krerët e shtetit se po i gënjejnë qytetarët: Ne nuk do të jemi bashkëpjesëmarrës në këtë proces!

Mickoski, akuzoi krerët e shtetit se janë duke i gënjyer qytetarët lidhur me përmbajtjen e propozimit.

Ai tha se gjithë ata që e thonë të kundërtën, Kovaçevski, Mariçiq dhe Osmani nuk po e flasin të vërtetën.

“Ato po ju gënjejnë. Për këtë shkak kemi dy dokumente, fjalë të ndryshuar, inversion semantik, të cilët Qeveria po i cilësojnë si sukses. Ja po ju them se po ju gënjejnë. Unë dhe VMRO-DPMNE në proces të tillë nuk do të jemi bashkëpjesëmarrës. Do të luftojmë për të vërtetën dhe kundër nokautit të tillë të diplomacisë maqedonase”, tha Mickoski, raporton SHENJA.

Ai bëri thirrje për protesta nesër në orën 19:00 para Qeverisë.