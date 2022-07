Mickoski: Ajo që po na ofrohet në Bruksel është fotografim! Ja çfarë do t’i them kryetares së KE-së

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski në protestën e sontme “Ultimatum, Jo faleminderit”, ka deklaruar se ajo çfarë ofrohet është fotografim në Bruksel, dhe jo bisedime.

Ai thotë se ajo çfarë do të ndodhë këto ditë është farsë, ndërsa premtoi se VMRO-DPMNE nuk do të lejojë ndryshim të Kushtetutës.

Mickoski shpreson se edhe deputet të LSDM-së nuk do të votojnë.

Në pyetjen se çfarë do t’i thotë kryetares së KE-së, Ursula von del Layen, Mickoski tha se do t’i përgjigjet se kjo është Maqedonia ndërsa ky popull maqedonas ka kulturën dhe traditën e vet. /SHENJA/