MF: Qeveria e RMV-së ka ulur normat doganore për 70 mallra, po harmonizohen plotësisht me BE-në

MF: Qeveria e RMV-së ka ulur normat doganore për 70 mallra, po harmonizohen plotësisht me BE-në

Ministria e Financave njofton se Qeveria e RMV-së ka ulur normat doganore për 70 mallra dhe se po harmonizohen plotësisht me normat e mallarave të Bashkimit Evropian.

Kur'ban Bajram banner

“Sot, në mbledhjen e Qeverisë, u miratua Propozimi për ndryshimin e Ligjit të Tarifës Doganore, me të cilin normat doganore ulen më tej dhe harmonizohen plotësisht me normat e atyre mallrave që zbatohen në Bashkimin Evropian. Këto ndryshime janë vazhdim i ndryshimeve ligjore të vitit të kaluar që hynë në fuqi më 1 korrik 2025, kur normat doganore u ulën deri në 50% të nivelit të normave doganore që zbatohen në Bashkimin Evropian.
Ulja e normave doganore përfshin lëndët e para, repromaterialet dhe komponentët që shfrytëzohen në kapacitetet prodhuese vendase për prodhimin e produkteve të nivelit të lartë, me qëllim të rritjes së konkurrueshmërisë eksportuese të industrisë maqedonase. Ky ndryshim legjislativ zbaton përcaktimet e Programit të punës së Qeverisë 2024–2028, në pjesën e harmonizimit gradual të normave doganore me normat që zbatohen në Bashkimin Evropian, të përshtatura sipas nevojave të eksportit-importit të ekonomisë maqedonase.

Ndryshimet janë përgatitur në konsultim me Odën ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe janë vazhdimësi e politikës doganore që orientohen në përkrahjen e e komunitetit të biznesit vendas dhe përforcimin e konkurrencës së industrisë së përpunimit.

Propozimligji parasheh harmonizimin e plotë të disa prej normave doganore me nivelin e normave që zbatohen në Bashkimin Evropian, me ç’rast do të përmirësohet më tej harmonizimi me Tarifën doganore të BE-së, duke marrë parasysh rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë.

Masa do të kontribuojë drejtpërdrejt në përkrahjen e industrisë së automobilave, përpunimit të metaleve dhe metalurgjisë, ku pritet ndikim pozitiv në rritjen e eksportit, fluksit hyrës së devizave, investimeve dhe numrit të punësimeve.

Ulja e normës doganore për këto 70 mallra pritet të ketë efekte të rëndësishme afatgjata në rritjen ekonomike, prodhimin industrial dhe konkurrueshmërinë e eksportit të vendit”, thonë nga Ministria e Financave.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjykimi për Masakrën e Reçakut nis në muajin korrik, 21 persona akuzohen për krime lufte

Gjykimi për Masakrën e Reçakut nis në muajin korrik, 21 persona akuzohen për krime lufte

Netanyahu: Forcat izraelite kanë kaluar lumin Litani në jug të Libanit

Netanyahu: Forcat izraelite kanë kaluar lumin Litani në jug të Libanit

Studentët gjermanë kërkojnë bojkot akademik të institucioneve izraelite

Studentët gjermanë kërkojnë bojkot akademik të institucioneve izraelite

(VIDEO) Zejdi i kërkon kryeministrit të hiqet termi 20% nga kushtetuta, Mickoski: Jeni patriot nga Ali Expressi

(VIDEO) Zejdi i kërkon kryeministrit të hiqet termi 20% nga kushtetuta, Mickoski: Jeni patriot nga Ali Expressi

(VIDEO) LSDM: Qytetarët të vendosin vetë për procesin integrues

(VIDEO) LSDM: Qytetarët të vendosin vetë për procesin integrues

(VIDEO) Durmishi premtoi rritje të pagës minimale deri në fund të vitit

(VIDEO) Durmishi premtoi rritje të pagës minimale deri në fund të vitit