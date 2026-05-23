MF: I merret licenca e punës një shoqatës financiare, vazhdojnë kontrollet e përforcuara

Ministria e Financave ia ka revokuar licencën e punës njërës prej kompanive më të mëdha financiare në treg, pasi një mbikëqyrje e jashtëzakonshme e kryer pas një denoncimi nga një qytetar përcaktoi shkelje të rënda të detyrimeve ligjore.

Ministria e Financave informon se mbikëqyrja përcaktoi shkelje të rënda të rregulloreve ligjore, veprime në kundërshtim me rregullat e mbrojtjes së konsumatorit dhe praktika që i vënë drejtpërdrejt në rrezik qytetarët – përdorues të shërbimeve financiare.

Për shkak të rëndësisë së shkeljeve të përcaktuara dhe seriozitetit të parregullsive të gjetura, shtohet në njoftimin për shtyp, Ministria e Financave këtë muaj miratoi një vendim për revokimin e licencës së operimit të kompanisë financiare.

“Ministria e Financave edhe në vitin 2026 do të vazhdojë të intensifikojë kontrollet në terren dhe jashtë terrenit mbi kompanitë financiare. Në inspektimet e mëparshme janë identifikuar disa parregullsi, me 22 gjoba të vendosura ndaj 16 kompanive që nga fillimi i vitit, si dhe 23 urdhra me shkrim për të eliminuar parregullsitë e identifikuara”, thuhet në kumtesë.

Paralelisht me kontrollet, Ministria po përgatit edhe ndryshime ligjore që do të shtrëngojnë më tej kushtet dhe kriteret për funksionimin e shoqërive financiare.

“Qëllimi i ndryshimeve ligjore është të ulet rreziku i borxhit të tepërt tek qytetarët, të sigurohet mbrojtje më e madhe e konsumatorit dhe të rritet transparenca dhe llogaridhënia në operacionet e kompanive financiare. Ministria e Financave do të vazhdojë me kontrolle intensive dhe do të marrë të gjitha masat e disponueshme në përputhje me ligjin, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve dhe parandalimin e mosrespektimit të ligjit”, shtohet në kumtesë.

