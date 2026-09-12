MF: “Fiç” sërish konfirmoi rejtingun kreditues BB+ me perspektivë të qëndrueshme
Agjencia për rejting kreditues “Fiç” e konfirmoi rejtingun kreditues të Republikës së Maqedonisë në nivel “BB+” me perspektivë të qëndrueshme, duke njohur perspektivat pozitive për rritje ekonomike, aktivitet të fortë investues dhe procesin e reformave që lidhen me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, informojnë nga Ministria e Financave.
Në raportin e saj të fundit, “Fiç” arriti në përfundimin se ekonomia e Maqedonisë po tregon qëndrueshmëri dhe se rritja reale ekonomike u përshpejtua në 4.3 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2026, e nxitur nga performanca e fortë në ndërtim dhe industrinë prodhuese.
Dinamika e investimeve publike u vlerësua gjithashtu pozitivisht. Shpenzimet kapitale në periudhën janar-korrik të këtij viti shënuan një rritje prej 40 për qind në bazë vjetore, që përfaqëson 46 për qind të objektivit të rishikuar për të gjithë vitin dhe që, sipas Agjencisë, pasqyron zbatimin e fortë të projekteve të mëdha të infrastrukturës, duke përfshirë Korridoret 8 dhe 10d.
“Fiç” pret që aktiviteti ekonomik të vazhdojë të mbështetet nga investimet e forta publike dhe konsumi privat. Agjencia njeh potencial shtesë për rritje më të lartë në afat të mesëm në vazhdimin e projekteve të infrastrukturës dhe zbatimin e reformave brenda kuadrit të instrumenteve të Bashkimit Evropian.
Si faktorë që mbështesin rejtingun kreditues, “Fiç” thekson përsëri treguesit më të favorshëm të menaxhimit dhe PBB-në më të lartë për kokë banori krahasuar me vendet me vlerësime të krahasueshme të kreditit, si dhe angazhimin ndaj procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, i cili vlerësohet si një spirancë e rëndësishme reformash në afat të mesëm.
Lidhur me kuadrin fiskal, “Fiç” vëren zbatimin e plotë të Ligjit të buxhetit të vitit 2028, si dhe nevojën për konsolidim gradual fiskal, me pritjet për një ulje të deficitit në afat të mesëm.
Agjencia vëren gjithashtu aktivitete reformuese për të përmirësuar mbledhjen e të ardhurave, duke përfshirë futjen e faturimit elektronik.
Agjencia vëren një strukturë relativisht të favorshme të borxhit të qeverisë së përgjithshme, duke marrë parasysh pjesëmarrjen e madhe të kreditorëve shumëpalësh dhe dypalësh në të, dhe pret që borxhi bruto i qeverisë së përgjithshme të stabilizohet në një nivel mesatar prej 52.7 për qind të PBB-së në periudhën 2026–2028, pra nën atë të vendosur.
Konfirmimi i rejtingut kreditues “BB+” me një perspektivë të qëndrueshme përfaqëson një sinjal të rëndësishëm për tregjet financiare ndërkombëtare dhe investitorët në lidhje me stabilitetin dhe perspektivat e ekonomisë së Maqedonisë, veçanërisht në kushte të rritjes së sfidave globale ekonomike dhe gjeopolitike.
Ministria e Financave vazhdon me politikat që synojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, zbatim të zgjeruar të investimeve kapitale, reforma strukturore dhe konsolidim gradual fiskal, me qëllim forcimin e themeleve ekonomike, konkurrueshmërisë dhe standardit të jetesës së qytetarëve.