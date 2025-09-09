Mexhiti: VLEN sjell vlera të reja për Çairin dhe shqiptarët

Mexhiti: VLEN sjell vlera të reja për Çairin dhe shqiptarët

Sonte në Çair, kandidati për Komunën e Çairit nga koalicioni VLEN, Izet Mexhiti, mbajti një fjalim optimist në hapjen e shtabit të tyre zgjedhor. Ai theksoi se Çairi ka shpërthyer me energji dhe është gati të shkojë drejt fitores më të madhe, raporton SHENJA.

Mexhiti falënderoi ekipin e punës dhe uroi që kjo atmosferë pozitive të vazhdojë duke elaboruar programin dhe vizionin e tyre bashkë me bartësin e listës, Muamed Murtezin.

Ai theksoi gjithashtu se VLEN po hapet dhe po sjell vlera të reja, duke përmendur emra të rëndësishëm si Muamed Murtezi, kandidati për kryetar të Haraçinës, Daut Beqiri, dhe kandidatin në Strugë që bashkëpunon me Lëvizjen Arbëria. Sipas Mexhitit, VLEN është një lëvizje që përfaqëson shqiptarët dhe do të vazhdojë të zgjerohet edhe më tej. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri

Presidenti francez emëron ministrin e Forcave të Armatosura Lecornu si kryeministër të ri

Bujar Osmani: Aleanca Kombëtare për Integrim po ngrihet në një forcë të bashkuar, të fortë dhe inspiruese

Bujar Osmani: Aleanca Kombëtare për Integrim po ngrihet në një forcë të bashkuar, të fortë dhe inspiruese

Hajrullahi: Nuk kam maltretuar askënd, e kthejnë vëmendjen nga Reket 2 dhe nga krimi i PSP-së

Hajrullahi: Nuk kam maltretuar askënd, e kthejnë vëmendjen nga Reket 2 dhe nga krimi i PSP-së

Presidenti Erdoğan dënon sulmin e Izraelit në Doha

Presidenti Erdoğan dënon sulmin e Izraelit në Doha

Kasami: Izet Mexhiti është kandidati i vetëm për Çairin

Kasami: Izet Mexhiti është kandidati i vetëm për Çairin

Ibrahimi: Nuk do të lejoj që Izetin ta fitojë dikush me telekomandë nga Zajazi

Ibrahimi: Nuk do të lejoj që Izetin ta fitojë dikush me telekomandë nga Zajazi