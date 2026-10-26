Mexhiti: VLEN ndjek me vëmendje protestat në Shqipëri
Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, ka komentuar protestat e studentëve në Shqipëri gjatë paraqitjes së tij sonte në emisionin “Debat në SHENJA”.
Mexhiti tha se zhvillimet në Shqipëri po ndiqen me vëmendje dhe shprehu shpresën që situata të qetësohet përmes zgjidhjeve politike, në mënyrë që të shmangen pasojat për qytetarët.
“I ndjekim më vëmendje. Uroj që të zgjidhjet politike për tu qetësuar gjakrat që të mos ketë pasoja tek popullata. Kjo është çësthje që duhet ta zgjedh Shqipëria. VLEN ndjek me vëmendje, i ndjek me emocion dhe e don më të mirën për Shqipërinë duke mos ndërhyrjë atje”, deklaroi Mexhiti.