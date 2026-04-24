Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Mexhiti: VLEN i jep fund monopolit 20-vjeçar të BDI-së

Njëri nga liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti, njoftoi se më 9 maj do të mbahet kongresi i parë i kësaj lëvizjeje, ku ajo do të shndërrohet në një parti të vetme politike.

Në një intervistë për Sitell, ai tha se VLEN ka sjellë konkurrencë në skenën politike shqiptare dhe i ka dhënë fund dominimit të Bashkimit Demokratik për Integrim.

Mexhiti theksoi se konkurrenca është në të mirë të qytetarëve dhe ndihmon në krijimin e një qeverisjeje më të fortë dhe më efikase.

Ai bëri të ditur se partia e re do të udhëhiqet nga dy bashkëkryetarë: ai vetë dhe Bilall Kasami. Ndërsa, Bekim Sali do të jetë sekretar i përgjithshëm.

Sipas tij, VLEN do të ketë një orientim të qartë politik në qendër të djathtë dhe nuk do të përshtatet sipas partnerëve të qeverisë.

Duke folur për rikonstruimin e qeverisë, ai tha se ndryshimet duhet të bazohen në performancë dhe rezultate, duke shtuar se VLEN është e gatshme të ofrojë kuadro të përgatitura.

Të ngjajshme

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Prokuroria publike do të kërkojë paraburgim për 12 të dyshuar në rastin me dermatologët, ndërsa për pesë persona do të kërkohen masa kujdesi

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Panairi i Librit në Shkup: Promovimi i librit “Antologjia e re e pozisë turke në Rumeli” me autorë Husrev Emin dhe Mehmed Arif

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Trump zgjat përjashtimin nga Akti Jones për 90 ditë në përpjekje për të ulur çmimet e karburantit në SHBA

Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian

Presidenti sirian kërkon veprim ndërkombëtar kundër të gjitha sulmeve izraelite, përfshirë edhe në territorin sirian

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar

Shefi i Këshillit të BE-së: Paqja e vërtetë në Lindjen e Mesme mund të arrihet vetëm me mbrojtje të ligjit ndërkombëtar

Erdogan: Ndjekim procesin me “optimizëm të kujdesshëm” pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për të rindezur luftën

Erdogan: Ndjekim procesin me “optimizëm të kujdesshëm” pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për të rindezur luftën