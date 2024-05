Mexhiti: VLEN e ka legjitimitetin e shqiptarëve, për qeverinë e re po negociojnë fituesi me fituesin

Kryetari i Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti në një postim në rrjetin social facebook, ka shkruar se për qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut janë duke negociuar fituesi me fituesin.

“Për qeverinë e re te Maqedonisë së Veriut janë duke negociuar fituesi me fituesin.

VLEN, si koalicion i opozitës së bashkuar shqiptare, në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, u konfirmua si bartës i legjitimitetit etnik të votuesve shqiptarë. Prandaj, pikërisht VLEN e rivendosi parimin ‘fituesi me fituesin’ të cilin në vitin 2016 e theu BDI, sepse sot vetëm VLEN është përfaqësues legjitim i shumicës shqiptare në Maqedoninë e Veriut.

Me këtë absolvohen të gjitha dilemat se kush e ka legjitimitetin për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të 8 majit”, ka shkruar Mexhiti, transmeton SHENJA.

