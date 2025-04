Mexhiti viziton Preshevën, takon kryetaren Ardita Sinani

Sot, zëvendëskryeministri i parë Izet Mexhiti realizoi një vizitë në Preshevë, ku pati mundësinë të takohet me kryetaren e komunës, znj. Ardita Sinani. Gjatë takimit, ata diskutuan për disa çështje të rëndësishme për rajonin, duke riafirmuar mbështetjen e palëkundur për Luginën e Preshevës dhe angazhimin për të mbajtur një lidhje të ngushtë me këtë pjesë të vendit.

Një nga temat kryesore të diskutimit ishte mundësia e hapjes së pikës kufitare Llojan–Miratoc, që do të mundësojë rritjen e lidhjes mes Shqipërisë dhe Serbisë. Po ashtu, ata folën për mbështetje konkrete për studentët nga Presheva që ndjekin studimet në universitetet shqiptare, si dhe për iniciativat që do të nxisin zhvillimin ekonomik të rajonit dhe do të krijojnë mundësi të reja për të rinjtë.

Në fund të vizitës, Mexhiti falënderoi Preshevën për pritjen e ngrohtë dhe bashkëbisedimin miqësor, duke shprehur angazhimin e tij për të punuar së bashku për të krijuar mundësi më të mëdha dhe për një të ardhme më të mirë për këtë rajon.

