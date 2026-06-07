Mexhiti uron Kurtin për fitoren: Kosova sot votoj për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur
Bashkëkryetari i partisë VLEN, Izet Mexhiti, ka deklaruar se fitorja e VV-së, është një konfirmim i qartë i besimit të qytetarëve të Kosovës në drejtimin politik të vendit.
“Urime për këtë rezultat dhe për vazhdimin e mandatit të ri, miku im, kryeministër Albin Kurti. Kjo fitore është shenjë e qëndrueshmërisë së vullnetit demokratik dhe e vazhdimësisë së një agjende qeverisëse që ka marrë mbështetje të gjerë.
Kosova sot e ka dhënë mesazhin e saj qartë. Ka votuar për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur.
Urime Kosovë!”, ka shkruar Mexhiti.