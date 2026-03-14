Mexhiti takon ish-këshilltarin e administratës Trump, diskutohet bashkëpunimi ekonomik dhe energjetik

Kryetari i Komunës Çairit, Izet Mexhiti, zhvilloi një takim me Christos Marafatsos, i cili gjatë administratës parë Donald Trump ka shërbyer si këshilltar për politika ekonomike, tregti ndërkombëtare dhe energji. Marafatsos vonë ka qenë gjithashtu pjesë e ekipit për formimin e administratës re dhe e komitetit inaugurimit presidencial vitin 2025 Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Gjatë takimit u diskutua për mundësitë e forcimit bashkëpunimit ekonomik ndërmjet SHBA-ve dhe Maqedonia e Veriut, si dhe për thellimin e partneritetit me rajonin.

Kryetari Mexhiti theksoi se bashkëpunimi ekonomik me SHBA-paraqet një mundësi rëndësishme për zhvillimin e vendit dhe për forcimin e lidhjeve strategjike.

Bashkëpunimi ekonomik me Shtetet e Bashkuara Amerikës mbetet një mundësi e rëndësishme për zhvillimin e vendit dhe për forcimin e lidhjeve tona strategjike. Investimet dhe projektet e përbashkëta, veçanërisht sektorin e energjisë, mund kontribuojnë sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik rajonit,” deklaroi Mexhiti.

fokus bisedimeve ishin projektet energjetike dhe potenciali për investime mund ndikojnë rritjen e sigurisë energjetike, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e lidhjeve rajonit me partnerët strategjikë.

