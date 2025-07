Mexhiti: Sot nënshkruam kontratat me komunat për 829 projekte të reja!

Zv/kryeministri Izet Mexhiti, ka njoftuar se sot nënshkruan kontratat me komunat për 829 projekte të reja, me vlerë rreth 15 miliardë denarë!

“Kjo është një ditë e rëndësishme për qytetarët dhe për të ardhmen e komunave tona. Me këtë hap të madh, po e konkretizojmë zotimin tonë për zhvillim të barabartë, investime reale dhe bashkëpunim të ndershëm mes pushtetit qendror dhe atij lokal.

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, si pjesë aktive e këtij procesi, kontribuon me projekte në vlerë prej rreth 2.5 miliardë denarësh. Këto mjete do të shfrytëzohen për:

Përmirësimin e sistemeve të ujësjellësit dhe kanalizimeve;

Projekte për mbrojtjen e mjedisit dhe pastrimin ekologjik;

Investime në infrastrukturën e gjelbër dhe zhvillim të qëndrueshëm;

Planifikim hapësinor që reflekton nevojat reale të qytetarëve.

Premtuam punë e zhvillim, dhe kjo po ndodh. Po sjellim ndryshime të prekshme në jetën e qytetarëve.

Po e ndryshojmë mënyrën se si qeveriset ky vend: me përgjegjësi, me transparencë dhe me fokus të qartë tek qytetari.

Po vendosim themelet e një zhvillimi të drejtë për të gjithë, pa dallim komune, partie apo përkatësie”, ka shkruar Mexhiti.

