Mexhiti: Sonte iu vu vula fitores në Bërvenicë!

Mexhiti: Sonte iu vu vula fitores në Bërvenicë!

Bashkëkryetari i partisë VLEN, Izet Mexhiti, pas konventës promovuese të kandidatit për kryetar të Komunës së Bërvenicës, Jakup Hiseini, ka deklaruar se nga Çellopeku ka nisur rrugëtimi drejt zgjedhjeve të 18 tetorit. Ai u shpreh se Hiseini ka marrë mbështetje të fuqishme nga qytetarët dhe aktivistët.
“Nga Çellopeku i Bërvenicës nisi sonte rrugëtimi drejt fitores së madhe të 18 tetorit!
Jakup Hiseini mori mbështetjen e fuqishme të qytetarëve, të aktivistëve dhe të gjithë neve, për t’i prirë Bërvenicës me përkushtim, përgjegjësi dhe vizion. Sepse Bërvenica meriton një qeverisje të drejtë e serioze, që i dëgjon qytetarët dhe i kthen zotimet në punë e projekte.
Sonte iu vu vula fitores! Banorët e Bërvenicës e dinë kujt t’ia besojnë komunën. E dinë se VLEN-i është forca që e kthen besimin në ndryshim dhe mbështetjen qytetare në qeverisje të përgjegjshme.
Më 18 tetor, këtë besim e vulosim me votë. Për Jakup Hiseinin, për VLEN-in, për Bërvenicën që meritojmë!”, ka deklaruar Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: “Safe City” së shpejti do të mund të njohë edhe motoçiklistët që nuk mbajnë helmetë mbrojtëse

Toshkovski: “Safe City” së shpejti do të mund të njohë edhe motoçiklistët që nuk mbajnë helmetë mbrojtëse

Dy shqiptarë humbin jetën në Greqi, u përplasën motoçikleta e skuteri – viktimat ishin miq

Dy shqiptarë humbin jetën në Greqi, u përplasën motoçikleta e skuteri – viktimat ishin miq

Bullgaria e gatshme për bisedime me Maqedoninë e Veriut, por pa ultimatume

Bullgaria e gatshme për bisedime me Maqedoninë e Veriut, por pa ultimatume

Dita e 19-të e protestave kundër Speciales në Prishtinë

Dita e 19-të e protestave kundër Speciales në Prishtinë

Drejtori ekzekutiv i OpenAI paralajmëron: Mos besoni në gjykimin e Inteligjencës Artificiale

Drejtori ekzekutiv i OpenAI paralajmëron: Mos besoni në gjykimin e Inteligjencës Artificiale

(VIDEO) Për çdo vit nga 1000 raste të reja me kancerin e gjirit, paralajmërohet koncept i ri i skriningut

(VIDEO) Për çdo vit nga 1000 raste të reja me kancerin e gjirit, paralajmërohet koncept i ri i skriningut