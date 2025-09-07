Mexhiti shpalosi vizionin për efikasitetin energjetik:Fasada energjetike për çdo ndërtesë në Çair
Kandidati i VLEN-it, për komunë e Çairit, Izet Mexhiti ka deklaruar sot se kjo komunë ka nisur një prej transformimeve më të mëdha urbane në historinë e saj.
Sipas tij, çdo ndërtesë që nuk ka efikasitet energjetik do të ketë mundësinë të aplikojë për subvencionim dhe të fitojë një fasadë të re, funksionale dhe energjetikisht efikase.
“Ky projekt sjell: Banesa më të ngrohta në dimër dhe më të freskëta në verë;
Ulje të dukshme të faturave të energjisë;
Përmirësim të drejtpërdrejtë të buxhetit familjar, një pamje të re dhe moderne për komunën.
Projekti mbështetet nga katër masa konkrete:
Fond komunal për efikasitet energjetik, me ndihmë të posaçme për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulëta.
Shkolla të gjelbra, me panele diellore, izolim dhe kushte bashkëkohore për nxënësit.
Ndalim i ndërprerjes së energjisë për kategoritë e ndjeshme, i garantuar me ligj.
Mbështetje për komunitetet energjetike, për prodhim dhe përdorim të përbashkët të energjisë diellore.
Ky nuk është premtim, por plan i qartë dhe i zbatueshëm, i cili nis menjëherë dhe do të sjellë ndryshime të verteta, e që do të ndjehen e shihen në çdo lagje dhe çdo shtëpi të Çairit”, ka deklaruar Mexhiti.