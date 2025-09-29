Mexhiti shpalos programin zgjedhor: Çairi meriton punë, vizion dhe vepra konkrete!

Mexhiti shpalos programin zgjedhor: Çairi meriton punë, vizion dhe vepra konkrete!

Kandidati i VLEN për kryetar të Çairit, Izet Mexhiti gjatë shpalosjes së programit zgjedhor, tha se për një vit e gjysmë kanë kthyer Çairin lartë në agjendën e qeverisë.
“Do të ndërtojmë parking nëntokësorë te “Sheshi Skenderbeu”, garazh me kate te kompleksi Çairçanja dhe garazhe montueshme në Fushë Tophanë dhe te Salla Partizani. Do t’i zgjerojmë përfundimisht arteriet kyçe si rruga “Cvetan Dimov”, për të lehtësuar qarkullimin. Çairi nuk do të jetë më sinonim i papastërtisë do të implementojmë sistem modern të menaxhimit të mbeturinave,, do të pastrojmë deponitë e egra dhe do të krijojmë hapësira të gjelbra. Do të themelojmë inkubator biznesi për start up kompanitë dhe një fond lokal inovativ për të rinjtë sipërmarrës”, deklaroi Mexhiti.
Mexhiti mes tjerash tha se Çairi meriton punë, vizion dhe vepra konkrete.
“Kjo nuk është vetëm një kandidaturë për kryetar komuna. Ky është fillimi i një misioni për çlirim nga monopoli njëpartiak, një mision për thyerjen një sistemi të korruptuar të një partie e cila I mbajti shqiptarët dhe gjithë qytetarët e Çairit, në varësi, frikë dhe pasiguri. Thelbi i demokracisë është ndryshimi, pluralizmi e jo sundimi i një partie që identifikohet me shtetin”, tha mes tjerash Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjermania, Franca dhe Polonia thirrje Rusisë të ndalojë “aktet armiqësore” dhe shkeljet e hapësirës ajrore

Gjermania, Franca dhe Polonia thirrje Rusisë të ndalojë “aktet armiqësore” dhe shkeljet e hapësirës ajrore

(VIDEO) Antikorrupsioni: 58% e institucioneve pa të dhëna për veturat zyrtare

(VIDEO) Antikorrupsioni: 58% e institucioneve pa të dhëna për veturat zyrtare

(VIDEO) IRL zbulon emra të rinj të përfshirë në rastin e Koçanit

(VIDEO) IRL zbulon emra të rinj të përfshirë në rastin e Koçanit

(VIDEO) Tragjedia në Koçani, gjykimi pritet të nisë së shpejti

(VIDEO) Tragjedia në Koçani, gjykimi pritet të nisë së shpejti

(VIDEO) Ahmeti: Zagarët nuk mund t’i zënë shqiponjat! Mexhiti: Ahmeti nënshkroi kapitullimin

(VIDEO) Ahmeti: Zagarët nuk mund t’i zënë shqiponjat! Mexhiti: Ahmeti nënshkroi kapitullimin

(VIDEO) Nis zyrtarisht fushata, në garë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 të pavarur

(VIDEO) Nis zyrtarisht fushata, në garë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 të pavarur