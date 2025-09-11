Mexhiti: Sedat Bislimi është kandidati më i mirë dhe do ta ketë mbështetjen tonë
Tubimi në Studeniçan në kuadër të hapjes së shtabit zgjedhor dhe mbështetja masive për kandidatin e VLEN-it, Sedat Bislimi, janë një shenjë e mirë dhe e mbarë, tha zv/kryeministri, njëherësh kandidat i VLEN-it për Çairin, Izet Mexhiti.
“Komuna e Studeniçanit ka shumë territor dhe shumë probleme dhe nëse nuk e ka përkrahjen e Qytetit, dikastereve e të Qeverisë, nuk mund të bëhen, siç është bërë rruga për në Koliçan të Epërm që e ka vulën e VLEN-it, të kësaj qeverisje një vjeçare”, deklaroi Mexhiti.
Mexhiti shtoi se VLEN-i e ka dëshmuar në një vit qeverisje se meriton t’i udhëheq edhe komunat.
“Unë nuk kam aspak dyshim se Sedati është kandidati më i mirë. Sedati do të ketë mbështetjen edhe të Çairit edhe të Sarajit edhe të Qytetit të Shkupit edhe të ministrave dhe zv/ministrave”, deklaroi Mexhiti.
Ai shtoi se kjo qeveri ka ndarë 1 miliardë euro për problemet infrastrukturore të komunave, duke thënë se VLEN-i nuk ka disktiminuar asnjë komunë pavarësisht se nga cila parti vjen kryetari i cilësdo komunë.