Mexhiti: Rruga “Ferid Murad” po merr pamjen e re, përmbyllet rikonstruimi i tërësishëm

Mexhiti: Rruga “Ferid Murad” po merr pamjen e re, përmbyllet rikonstruimi i tërësishëm

Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka njoftuar sot se ka nisur asfaltimi i rrugës “Ferid Murad”, një nga rrugët më të frekuentuara dhe arteriet kryesore të kësaj komune.

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Përmes një postimi në rrjetet sociale, Mexhiti ka bërë të ditur se asfaltimi po bëhet në pjesën më të madhe të rrugës dhe se me këtë ndërhyrje po përmbyllet rikonstruksioni i tërësishëm i saj.

“Mirëmëngjesi nga rruga ‘Ferid Murad’, që sot po merr pamjen e saj të re! Rruga ‘Ferid Murad’, një nga arteriet më të rëndësishme të Çairit, sot po shtrohet me asfalt në pjesën më të madhe të saj, duke përmbyllur kështu rikonstruksionin e tërësishëm të kësaj rruge. Infrastrukturë e re, një investim që ndryshon dukshëm këtë pjesë të Çairit dhe përmirëson përditshmërinë e qytetarëve”, ka shkruar Mexhiti.

Ai ka theksuar se punimet infrastrukturore janë pjesë e angazhimeve të paralajmëruara gjatë fushatës zgjedhore, duke nënvizuar synimin për krijimin e një Çairi më modern.

“Rrugë pas rruge, projekt pas projekti, po ndërtojmë Çairin që kemi premtuar. E sot, rezultatet e kësaj pune shihen gjithandej”, ka përfunduar Mexhiti.

Punimet në rrugën “Ferid Murad” synojnë përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe kushteve të qarkullimit për banorët e kësaj pjese të Çairit.

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