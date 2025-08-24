Mexhiti: Pres një fitore absolute në Çair, beteja do të përfundojë në raundin e parë
Një program konkret dhe pragmatik në disa shtylla me vizion për 50 vitet e ardhshme që Çairi të jetë një komunë urbane dhe një vend shumë më i mirë për të jetuar për qytetarët, njofton kandidati për kryetar të Komunës së Çairit nga Koalicioni “Vlen” dhe Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri aktual i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Izet Mexhiti.
Mexhiti tha në një intervistë për MIA-n se do të kërkojë besimin e qytetarëve për katër vitet e ardhshme me një plan master, i cili do të ofrojë një zgjidhje për trafikun në arteriet kryesore në Çair në mënyrë që njerëzit të lëvizin shumë më lehtë, dhe gjithashtu do të ofrojë një zgjidhje në aspektin e gjelbërimit, trotuareve, urbanizimit… ndërtesat pa leje, thotë ai, nuk do të shemben, por do të vendoset një moratorium për ndërtesat e reja.
“Çairi do të jetë komuna e parë që nuk do të ketë mbeturina dhe të gjithë kontejnerët do të jenë nën tokë. Mendoj se kjo do të kontribuojë për një Çair shumë më të pastër dhe më të gjelbër. Kemi një vizion se si do të zgjidhet plotësisht problemi i parkimit në Çair. Shpallje për 500 vende të reja parkimi në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, 100 në Gazi Babë dhe parkingje të reja në Çairçankë, në zonën e Pazarit të Pastikës, si dhe parkim të zonuar në pjesë të caktuara të Çairit.
Çarshia e Vjetër e Shkupit është aktualisht vendi më tërheqës, jo në nivel të Shkupit, por në nivel të të gjithë vendit. Dhe tani është mirë, por mund të jetë shumë më mirë. Kemi edhe një vizion dhe program për Çarshinë e Vjetër të Shkupit.
Nga 1 shtatori, dy nga shkollat fillore do të jenë vetëm në një ndërrim dhe ky do të jetë qëllimi ynë të bëjmë të njëjtën gjë me shkollat e tjera duke riorganizuar dhe ndërtuar shkolla të reja.
Pres një fitore absolute për “VLEN” në Çair si në aspektin e këshilltarëve ashtu edhe në aspektin e kryetarit të bashkisë dhe se beteja do të përfundojë në raundin e parë
Në intervistë, Mexhiti zbulon, ndër të tjera, se çfarë e motivon të kandidojë përsëri për kryetar bashkie dhe si planifikon ta transformojë Çairin në një komunë moderne, urbane dhe funksionale. Ai gjithashtu trajton kritikat e kundërshtarit të tij kryesor, Bujar Osmani, duke shpjeguar pse këto zgjedhje duhet të përqendrohen në problemet dhe zgjidhjet lokale, dhe jo në çështjet kombëtare. Mexhiti, siç thotë ai, pret një fitore absolute – si në Këshillin Bashkiak ashtu edhe në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar bashkie.
Sot në MIA po flasim me kandidatin nga koalicioni VLEN për kryetar të komunës më të vogël për nga territori, por më dendësi më të populluar të Shkupit – Çairit, Izet Mexhiti. Për të filluar, çfarë ju motivoi të kandidoni përsëri për kryetar të Komunës së Çairit?
“Së pari, ekziston një filozofi se në politikë është e rëndësishme të mos harrosh nga vjen, rrënjët e tua, dhe unë vij nga Çairi. I lindur dhe i rritur në Çair. I mbështetur politikisht për një kohë të gjatë në Çair dhe duke marrë parasysh përvojën, por edhe mundësitë tani me Qeverinë e re, e cila historikisht është një qeveri që i ndihmon më shumë komunat në realizimin e investimeve kapitale dhe zgjidhjen e problemeve specifike të qytetarëve, prandaj mendoj se kjo ishte nxitja për t’u kthyer atje dhe për t’i siguruar zhvillim strategjik Çairit. Pra, ne kemi kaluar perms kësaj rrugë, i dimë problemet dhe mangësitë, por dimë edhe si ta bëjmë Çairin një komunë urbane dhe një vend shumë më të mirë për të jetuar për qytetarët.
Si Ministër i Mjedisit, si do ta përdorni përvojën për të justifikuar origjinën e emrit të komunës (livadh). Sa hapësirë ka për zona të reja të gjelbra në Komunën e Çairit.
“Së pari, Çairi është një komunë e gjelbër. Nëse shkojmë hapësinarisht, në përqindje se sa ndërtesa dhe gjelbërim ka, Çairi është një komunë e gjelbër dhe do të thoja se po ia del më mirë se shumë komuna të tjera në Shkup. Është e vërtetë që pjesë të Çairit, ku ka jetë kolektive, si në Fushë Topanë dhe Çairi i vjetër, kanë shumë më tepër gjelbërim, por problemka aty ku ka shtëpitë private dhe vendbanime me shtëpi private. Ka shumë pak hapësira të gjelbëruara atje, por mendoj se me planin kryesor dhe atë që duam, kemi punësuar një arkitekt nga Turqia me origjinë nga këtu, që edhe mbiemrin e ka Vardar, e njeh Çairin dhe dëshiron të ndihmojë për arsye patriotike, dhe të gjitha këto me shembuj dhe përvojë të mirë nga atje për t’u përshtatur këtu. Mendoj se në ato vendbanime me urbanizim të ri do të ketë shumë më tepër hapësira të gjelbra.
Ju paralajmëruat hartimin e një master plani për Çairin duke ndjekur shembullin e Stambollit dhe Bursës me arkitektin Bajram Vardar. Çfarë mund të na tregoni më shumë për këtë? Problemi më i madh është mungesa e parkimit dhe mbipopullimi në disa pjesë të komunës?
Sipas anketave dhe mendimit të qytetarëve, aktualisht dy gjëra janë më të rëndësishme për qytetarët e Çairit. Këto janë parkimi dhe higjiena. Do të filloj me këtë të fundit. Në Çair, kemi kontejnerë nëntokësorë në katër lokacione dhe në këtë periudhë do të instalojmë nëntë kontejnerë të tjerë nëntokësorë. Megjithatë, kemi një ide dhe një plan që i gjithë Çairi të mos ketë as mbeturina dhe as kontejnerë dhe që gjithçka të jetë nën tokë. Do të jetë një komunë pilot, e para në Maqedoni, e para në Qytetin e Shkupit, ku kjo do të realizohet. Sa i përket përmirësimit, do të kontribuojmë edhe më vonë me punonjësit socialë që kemi, por mendoj se udhëheqja e re e Qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjeve publike do të jetë shumë më e përgjegjshme dhe gjithçka që marrin nga Çairi, siç janë tarifat dhe taksat, do të kthehet me një investim në gjelbërim, higjienë etj.
Lidhur me vendet e parkimit. Po, është një sipërfaqe e vogël prej 3.4 kilometrash katrorë dhe sipas regjistrimit të popullsisë ka 63 mijë banorë, por mendoj se ka më shumë, rreth 80 mijë banorë. Do të japim vizionin tonë për këtë, si do ta zgjidhim. Madje, rastësisht, vij nga Çarshia e Vjetër e Shkupit, ku tani me Ministrin e Kulturës Zoran Ljutkov kemi hapur një garazh nëntokësor për 60 automjete, nën Muzeun dhe Qendrën e Konservimit. Tani e kemi pastruar, do ta rinovojmë atë hapësirë dhe do të ketë 120 vende parkimi së bashku me pjesën e sipërme. Në vendbanimin e Gazi Babës, ka një sipërfaqe të madhe prej rreth 2000 metrash katrorë, ku më pare, kur njerëzit ngroheshin me dru, ishte një hapësirë që e përdorte Karaxhica. Ne ramë dakord, që këtë hapësirë momentalishsh jofunksionale, ta hapim dhe ta bëjmë të disponueshme për qytetarët. Të parkojmë atje dhe kjo hapësirë do të ketë mbi 100 vende parkimi. Gjatë këtij viti, morëm një vendim të Qeverisë dhe tashmë është në procedurë në Ministrinë e Transportit, është hapur një procedurë për të zgjedhur një kompani për një garazh nëntokësor në Sheshin Skënderbej, në hyrje të Çarshisë për 400 automjete, me dy kate nëntokësore, dhe sipër do të ketë një shesh me sipërfaqe të gjelbra dhe një hyrje të bukur në Çarshinë e Vjetër të Shkupit.
Sipas këtij parimi, do të mbështetemi edhe tek Ligjii për Partneritet Publik-Privat, për të ndërtuar parkingje në zonën e Çairçaes, dhe në Tregun e Plastikës dhe në disa pjesë të tjera të Çairit. Mendoj se do ta zgjidhim plotësisht këtë, do të ketë edhe parkim të zonuar në pjesë të caktuara të Çairit. Kemi një vizion për ta zgjidhur plotësisht parkimin në Çair.
Ka edhe ndërtesa të paligjshme. Po ato, a ka komuna kapacitet t’i shembë? Nëse shemben, çfarë do të ndodhë me qytetarët e dëmtuar, si do të zgjidhet kjo?
“Jo, nuk do të shemben, por do të vendoset një moratorium për ndërtesat e reja. Mendoj se si temë kjo është absolvuar, është keqpërdorur në funksion të këtyre zgjedhjeve lokale. Çairi nuk është aspak ndryshe nga komunat e tjera të Shkupit dhe nga komunat e tjera në nivel të Maqedonisë në përgjithësi. Është komuna e gjashtë në nivel të Qytetit të Shkupit, pra pesë të tjera janë përpara Çairit dhe nëntë të tjera janë përpara Çairit, në nivel të Republikës së Maqedonisë. Dhe ata që akuzojnë duhet të kishin menduar që të mos e shkurtonin Çairin me 3.4 kilometra katrorë. Dua të them, Ahmeti dhe Osmani. Nuk duhej të ishte një komunë, që është pothuajse sa zona e Kazermës së Ilindenit. Çairi ka 3.4 kilometra katrorë, ndërsa Kazerma e Ilindenit ka 2.2 kilometra katrorë. Ata duhej ta kishin menduar këtë me kohë, dhe jo të ngujonin 80 mijë banorë në 3 kilometra katrorë dhe natyrisht ky është një problem. Por ne nuk jemi ata që ankohemi, por e dimë çdo ditë se ku po shkojmë dhe si ta bëjmë Çairin një vend më të mirë për të jetuar.
Në rregull, pyetja ishte më tepër për master planin që ju po paralajmëroni se si do të zgjidhet ky problem…
-Mater plani do të ofrojë një vizion për 50 vitet e ardhshme, sipas parimit të Kenzo Tange, nga viti 1963, i cili i shërbeu Qytetit të Shkupit dhe sot shërben si një kornizë dhe ku po shkon urbanizimi i Shkupit. Do të ofrojë një zgjidhje për trafikun, për shembull, zgjerimin e rrugës “Cvetan Dimov” dhe lidhjen e saj me rrugën anësore, si ta kthejmë rrugën “Xhon Kenedi“ në bulevardin “Nikola Karev”, gjithashtu si ta zgjerojmë rrugën Brigada Maqedonaso-Kosvare. I gjithë ai zgjerim dhe zgjidhje e arterieve kryesore në Çair do t’i japë një dimension tjetër, njerëzit do të jenë në gjendje të lëvizin shumë më lehtë. Gjithashtu do të ofrojë një zgjidhje në lidhje me gjelbërimin, trotuaret dhe urbanizimin, dhe së shpejti do t’ia paraqesim dhe do t’ia shpjegojmë këtë publikut.
Me kandidatin për kryetar bashkie të Shkupit nga partneri i koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE, Orce Gjorgjievski, ju tashmë keni njoftuar zgjerimin e rrugës “Cvetan Dimov” në një bulevard me tre korsi, rrugë biçikletash… por rruga kalon nëpër njërën nga pjesët më mbresëlënëse të Çairit me rrugë të rrethuara me pemë dhe prek parkun e vjetër. A ka ndonjë zgjidhje për ta mbajtur atë dhe për ta bërë një bulevard, sepse janë të dyja të rëndësishme?
“Zgjidhja ka qenë në nivel të Qytetit të Shkupit për një kohë të gjatë. Ekziston një projekt për këtë, mendoj se ka filluar shpronësimi i oborreve, ku një pjesë e tyre do të merret. Kjo është e vetmja zgjidhje e mirë, do të eliminojë të vetmen pikë të zezë në nivel të Qytetit të Shkupit dhe njerëzit nuk do të humbasin kohë ose nuk do ta shmangin Çairin, por do të kalojnë nëpër Çair pa menduar.
Ju keni njoftuar tashmë disa projekte për Çairin me vlerë totale 65 milionë euro, njëri prej të cilëve është ai që përmendët për ndërtimin e një parkingu nëntokësor në Sheshin Skënderbej, por cili është vizioni juaj për Çarshinë e Vjetër të Shkupit dhe zonën përreth?
“Çarshia ishte e vdekur dhjetë vjet më parë. Pas orës pesë, njerëzit kishin frikë të ecnin nëpër të, nuk kishte askënd të gjallë, bizneset ishin gati të mbylleshin. Tani, mund të konkludoj se Çarshia e Vjetër e Shkupit është aktualisht vendi më tërheqës, jo në nivelin e Shkupit, por në nivelin e të gjithë vendit. Tani mund të ecësh atje në orën 10, 12 të natës dhe mendon se je si në disa nga qendrat kryesore, si në Taksim, njerëzit lëvizin nëpër Çarshin e Vjetër të Shkupit gjatë gjithë kohës. Ne punojmë çdo ditë për ta përmirësuar atë, nga ku sapo erdha, pas 40 vitesh, është në funksion një parking nëntokësor nën Qendrën e Konservimit dhe Muzeun e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, po rregullohen kalldrëmet e Rrugës së Kovaçëve, e cila ishte më e lëna pas dore dhe tani do të jetë një rrugë tërheqëse, e ndriçuar, e sigurt dhe shumë më funksionale. Por ka shumë punë për t’u bërë në atë zonë.
Mendoj se duhet të mendojmë për ato 700 dyqane, diku mbi 200 janë në pronësi të ish-PUIG-it (SHA për ndërtimin dhe menaxhimin e hapësirave banesore dhe afariste) dhe po jepen me qira, por nuk po shkon mirë. Mendoj se është më mirë t’ia kalojmë sektorit privat, sepse sektori privat do t’i operojë më mirë ato dyqane. Kur dyqani të jetë i veti, do të provojë njëherë një gjë, një tjetër, një të tretë dhe do të gjejë diçka që do të funksionojë dhe kështu mendoj se të 700 dyqanet në Çarshinë e Vjetër të Shkupit do të jenë në funksion.
Kemi një vizion, kemi një program për këtë. Mendoj se ka shumë punë për të bërë në lidhje me Çarshinë, edhe tani është mirë, por mund të jetë shumë më mirë. Mendoj se problemi kryesor është parkimi, sot kemi siguruar rreth 100 vende parkimi, me projektin për Sheshin Skënderbej që është miratuar nga Qeveria, janë 400, pra mbi 500 vende parkimi, gjë që do ta lehtësojë ndjeshëm aksesin në Çarshi dhe mendoj se pas kësaj njerëzit nuk do të thonë më, dua të shkoj në Çarshi, por nuk di ku të parkoj.
Çfarë lloj fushate prisni dhe çfarë lloj fushate do të udhëheqni? Nga puna juaj e deritanishme, për çfarë ju njohin qytetarët e Komunës së Çairit dhe nga kush prisni mbështetje?
“Kemi filluar, po promovojmë projekte që po zbatohen çdo ditë, projekte që do t’i zbatojmë. Deri në zgjedhje, do të ketë edhe një program, pse kërkojmë vota për katër vitet e ardhshme dhe kjo nuk do të jetë e gjitha që do të ofrojmë, por do të ketë disa shtylla të fushatës, si për shembull në aspektin e higjienës. Unë them dhe qëndroj pranë kësaj, që Çairi do të jetë komuna e parë që nuk do të ketë mbeturina dhe të gjithë kontejnerët do të jenë nën tokë. Mendoj se kjo do të kontribuojë për një Çair shumë më të pastër, një Çair më të gjelbër. Do të jetë edhe në aspektin e çështjeve të tjera. Sa i përket parkimit, do të tregojmë se sa vende parkimi ka dhe cili është vizioni ynë për të pasur vende të mjaftueshme parkimi në Çair në katër vitet e ardhshme. Sa i përket arsimit, mund të them që tani e tutje se Çairi ka nëntë shkolla fillore, nga 1 shtatori dy prej tyre do të jenë vetëm në një ndërrim. Shkolla Fillore “Kongresi i Manastirit” dhe Shkolla Fillore “Jashar Beu” do të jenë dy shkollat e para që do të punojnë vetëm me një ndërrim, gjë që do të jetë një risi në Çair dhe do të jetë qëllimi ynë ta bëjmë këtë edhe me shkollat e tjera duke riorganizuar dhe ndërtuar shkolla të reja. Sa i përket kopshteve, është ndërtuar dhe është në përdorim kopshti më i madh. Mendoj se aktualisht është më i bukuri dhe shumë tërheqës, dy të tjerë të tillë do të ndërtohen në pjesë të tjera të Çairit.
Programi do të jetë konkret dhe pragmatik në disa shtylla.
Kundërshtari juaj kryesor është Bujar Osmani nga BDI-ja. Osmani tashmë i ka ngritur ritmet, duke i vlerësuar zgjedhjet si një referendum dhe duke ju akuzuar për një politikë të dyerve të hapura ndaj “botës serbe”. Komenti juaj për këtë?
“Lidhur me “botën serbe”, mendoj se ai ishte mbështetësi kryesor i Ballkanit të Hapur, ku Kosova ishte e shtypur dhe nuk ishte pjesë e saj, dhe mesazhi ishte se problemi nuk ishte diktatura e Serbisë, por problemi ishte Kosova në rajonin e bashkëpunimit. Disa nga mbështetësit kryesorë të kësaj ishin Ahmeti dhe Osmani. Kishte edhe informacione të tjera se ndërsa ishte Ministër i Punëve të Jashtme, ai ishte në Beograd 11 herë, pothuajse kurrë në Kosovë. Ai dinte të shkonte në Kiev dhe Azerbajxhan, por kurrë në Mitrovicë, kështu që qytetarët e kanë lexuar këtë. Por këto janë tema që unë do t’u jap përgjigje në zgjedhjet parlamentare, tani po flasim për zgjedhjet lokale dhe këtu është e qartë se ata nuk kanë program, nuk kanë vizion dhe janë të humbur kur flasin. Nëse duam të flasim për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, për frymën e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, nuk duhet të harrojmë se decentralizimi është një nga shtyllat kryesore të Marrëveshjes së Ohrit dhe kjo është qeveria e parë që ndihmon në këtë mënyrë të gjitha komunat, pavarësisht nga prejardhja politike e kryetarit të komunës, sepse për ne qytetarët dhe problemet e tyre dhe zgjidhjet për ato probleme janë të rëndësishme. Kjo Qeveri mbështet decentralizimin, si një nga shtyllat kryesore të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe këtu mendoj se çështja është mbyllur. Dhe tani po flasim për zgjedhjet lokale, për komunat, për problemet specifike, për zgjidhjet specifike, ndërsa ata po flasin për tema që nuk përkojnë me politikat lokale, kështu që, sa i përket politikave lokale, ne jemi këtu për t’iu përgjigjur, për t’u përballur. Sa i përket temave të tilla, ne i kemi përgjigjet, por për këtë do të flasim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat janë të rregullta, pas tre vitesh.
Sa këshilltarë prisni në Këshillin e Komunës së Çairit?
“Pres një fitore absolute për VLEN në Çair, si për sa i përket këshilltarëve ashtu edhe kryetarit të bashkisë.
A do të keni mjaftueshëm këshilltarë për të zbatuar të gjithë programin?
“Po, nuk kemi asnjë dilemë”.
Për ta mbyllur, sa vota prisni në raundin e parë?
“Duket se do të ketë vetëm dy kandidatë dhe pres që beteja të përfundojë në raundin e parë. Pres që numri këtu të jetë rreth 15 mijë vota.”