Mexhiti: Popullit dhe ujit mos i dil përpara, populli ka vendosur për ndryshim

Kreu i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti në TV Alsat ka deklaruar se pushteti me veprimet e fundit që po i bën po tregon shenja paniku, shenja nervoze dhe do të shkojnë nga gabimi në gabim, siç është vendosja e plumbit, siç lirohen të burgosur me dosje kriminele, por se sipas Mexhitit ka një thënie – Popullit dhe ujit mos i dil përpara!

“Pra porosia jonë është se kësaj radhe ndryshimin nuk e duan vetëm subjektet opozitare, për ndryshim është përcaktuar populli shqiptarë, këtë e dëshmojnë edhe rezultatet nga 2011-ta e këndej, janë të evidentuara në KSHZ, pra populli ka vendosur për ndryshim dhe kushdo që do të përballet me popullin vetëm do të koritet dhe do të njolloset edhe më tepër”, ka thënë Mexhiti.

