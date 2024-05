Mexhiti: Po thyhet miti i fundit se pa Ali Ahmetin nuk mund të formohet Qeveri

Izet Mexhiti nga koalicioni “VLEN” në emisionin “Intervistë në SHENJA”, duke folur për rezultatin në Çair, ku fitore ka arritur koalicioni VLEN, tha se nëse hiqen votat e komuniteteve, mendon që në mënyrë absolute është fitues në vendbanimet shqiptare.

Mexhit tha se Shkupi i ka dënuar funksionarët e BDI-së edhe për siç i quajti ai, “budallakitë e tyre”, edhe gjatë fushatës zgjedhore edhe para asaj, por edhe gjatë qeverisjes, por tha se është edhe sukses i tyre.

Izet Mexhiti tha do tani do të thyhet edhe miti i fundi se në Maqedoni mund të bëhet Qeveri edhe pa Ali Ahmetin.

“Ky do të jetë miti i fundit, sepse shqiptarët mendojnë 20 vite ky ka qenë në qeveri dhe është e patjetërsueshme që të jetë. Kur do ta shohin se nuk do të jetë më do thyhet miti i fundit për Ahmetin”, u shpreh Mexhiti.

