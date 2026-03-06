Mexhiti: Po ndërtojmë dy shkolla moderne për nxënësit në Çair
Me rastin e Dita e Mësuesit, kryetari i Komuna e Çairit, Izet Mexhiti, theksoi rëndësinë e arsimit dhe rolin e mësuesve në ndërtimin e shoqërisë.
Ai u shpreh se 7 Marsi është një ditë që nderon një nga misionet më fisnike dhe më të rëndësishme për çdo shoqëri, duke theksuar se arsimi ka qenë gjithmonë shtylla mbi të cilën janë ndërtuar shoqëritë e forta.
Sipas Mexhitit, edhe historia e shqiptarëve është e lidhur ngushtë me shkollën dhe mësuesin, pasi në periudhat më të vështira arsimi ka ndihmuar në ruajtjen e gjuhës, dijes dhe vetëdijes kombëtare.
Ai theksoi se arsimi mbetet prioritet për komunën, e cila ka realizuar dhe po vazhdon një sërë investimesh në infrastrukturën arsimore.
“Përveç investimeve në pajisje shkollore, rinovimit të objekteve ekzistuese dhe krijimit të laboratorëve e fushave sportive, po ndërtojmë edhe dy shkolla moderne: ‘Mit’hat Frashëri’ dhe ‘Victory’. Këto institucione do të ndihmojnë në uljen e mbingarkesës dhe në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënësit”, tha Mexhiti.
Ai bëri të ditur se paralelisht po zhvillohet edhe infrastruktura sportive në shkolla. Sipas tij, javën e kaluar është vendosur themeli i një pishine profesionale në Shkolla Fillore 7 Marsi, projekt me vlerë mbi një milion euro, i cili do të krijojë mundësi të reja për sport dhe edukim fizik për të rinjtë.
Në kuadër të shënimit të kësaj dite, në komunë u nderuan edhe mësuesit që kanë dalë në pension, për kontributin dhe përkushtimin e tyre shumëvjeçar në arsimimin e gjeneratave të reja.
Në fund, Mexhiti uroi të gjithë mësuesit për festën e tyre, duke theksuar se investimet në arsim do të vazhdojnë për të përmirësuar kushtet e punës për mësimdhënësit dhe për të krijuar mundësi më të mira për nxënësit.