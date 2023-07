Mexhiti për arrestimin e Gurit: Tajmingu është zgjedhur për të bërë presion dhe defokusim

Izet Mexhiti, lideri i “Grupit të Zjarrt” i cili ditë më parë edhe zyrtarisht u largua nga BDI dhe paralajmëroi formimin e një lëvizje të re politike, për TV24 ka deklaruar se arrestimi i Ismet Gurit është bërë për defokusim të opinionit dhe presion.

“Nuk do të hyjë në lëndën, por tajmingu është zgjedhur për defokusim dhe presion. Nuk mund ta njoh më BDI-në. Është bërë simbiozë e asaj që ishte regjimi i Gruevskit dhe Thaçit. Me shkarkimet dhe diferencimet mendojnë se do të mbjellin frikë dhe askush nuk do ta shpreh mendimin e vet, por kjo do t’u kthehet si bumerang”, tha Mexhiti, transmeton SHENJA.

