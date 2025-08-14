Mexhiti në Fushë Topanë: Po inspektojmë punimet për ndërtimin e parkingjeve të reja

Mexhiti në Fushë Topanë: Po inspektojmë punimet për ndërtimin e parkingjeve të reja

Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Çairit, Izet Mexhiti, ka njoftuar se sot ka qëndruar në Fushë Topanë, ku po zhvillohen punime për ndërtimin e parkingjeve të reja.
“Sot isha në terren, në rrugën “Ismail Qemali” të lagjes Fushë Topanë, për të ndjekur nga afër punimet për krijimin e tre vendeve të reja parkimi, një nevojë e kahershme për banorët e kësaj zone.
Ky investim i Komunës së Çairit është pjesë e një plani më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës urbane, dhe lehtësimin e qarkullimit në lagjet me zhvillim të shpejtë.
Punimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe po zhvillohen me kujdes, në mënyrë që banorët të kenë sa më pak pengesa gjatë kësaj periudhe, ndërsa garantojmë që gjithçka të bëhet me standarde të larta cilësie”, ka shkruar Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Thirrjet për vrasje të shqiptarëve, Kim Mehmeti: Shumica e maqedonasve mendojnë kështu

Thirrjet për vrasje të shqiptarëve, Kim Mehmeti: Shumica e maqedonasve mendojnë kështu

VLEN i përgjigjet BDI-së: Pas 20 viteve në pushtet, po dorëzohet para dështimeve të veta!

VLEN i përgjigjet BDI-së: Pas 20 viteve në pushtet, po dorëzohet para dështimeve të veta!

Ndalohet një person në Gostivar, dyshohet për vjedhje të veturës

Ndalohet një person në Gostivar, dyshohet për vjedhje të veturës

Turqia mbështet unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë

Turqia mbështet unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë

Izraeli planifikon të miratojë projektin “E1” kundër krijimit të shtetit palestinez

Izraeli planifikon të miratojë projektin “E1” kundër krijimit të shtetit palestinez

BDI: Marrëveshja e Ohrit nën sulm, Qeveria e izoluar, Stoilkoviçi fytyra e VLEN-it

BDI: Marrëveshja e Ohrit nën sulm, Qeveria e izoluar, Stoilkoviçi fytyra e VLEN-it