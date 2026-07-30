Mexhiti: Në çdo lagje të Çairit po punohet, investimet në infrastrukturë vazhdojnë

Mexhiti: Në çdo lagje të Çairit po punohet, investimet në infrastrukturë vazhdojnë

Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka bërë të ditur se punimet në projekte infrastrukturore po zhvillohen në të gjithë territorin e komunës. Sipas tij, investimet përfshijnë infrastrukturën nëntokësore, ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, trotuareve dhe hapësirave publike.

MARKETING

Description of image

Mexhiti theksoi se ritmi i punimeve është i dukshëm çdo ditë dhe se fokusi i komunës mbetet realizimi i projekteve që përmirësojnë jetën e qytetarëve.

“Në çdo rrugë, në çdo lagje, në të gjithë Çairin po punohet. Po investojmë në infrastrukturën nëntokësore, po ndërtojmë e rikonstruktojmë rrugë, trotuare dhe hapësira publike, me një ritëm që shihet çdo ditë.

Kjo është mënyra jonë e qeverisjes: punë, investime dhe rezultate. Për qytetet tona, për qytetarët tanë dhe për shtetin tonë!

Vazhdojmë…”, ka shkruar kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Sulmohet punonjësi i EVN-së gjatë kryerjes së detyrës në Saraj

Sulmohet punonjësi i EVN-së gjatë kryerjes së detyrës në Saraj

Dauti bllokon seancën, kërkon përgjigje nga Mickoski për pyetjen parlamentare

Dauti bllokon seancën, kërkon përgjigje nga Mickoski për pyetjen parlamentare

73 pacientë dje kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit

73 pacientë dje kërkuan ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit

Gashi: Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk do të kontrabandohet

Gashi: Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk do të kontrabandohet

Mercedes rrit fitimin, Porsche njofton shkurtime të 5 mijë vendeve të punës në Gjermani

Mercedes rrit fitimin, Porsche njofton shkurtime të 5 mijë vendeve të punës në Gjermani

Gjuriq: Serbia do të hapë konsullatë në Shkodër, Shqipëria në Bujanoc

Gjuriq: Serbia do të hapë konsullatë në Shkodër, Shqipëria në Bujanoc