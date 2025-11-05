Mexhiti: Në Bërvenicë ne e kemi mbështetur Haqim Ramadanin edhe pse i ka grisur pllakatat e VLEN-it pa u konsultuar me ne
Sa i përket komunës së Bërvenicës, kryetari i Çairit dhe i LD-së, Izet Mexhiti, në emisionin “Debat në Shenja”, tha se kërkesa e tyre ka qenë që AKI të mos nxjerre kandidatë që në raundin e parë si në Çashkë, dhe që të përmbyllet në raundin e parë gara.
“Kjo nuk ndodhi dhe në raundin e dytë shkoj kandidati i VMRO-së, kryetari aktual i deritashëm dhe Haqim Ramadani i VLEN-it. Dhe në ecje mendojë Haqimi e ka ndru strategjinë , pa konsultime me VLEN-in, ka vendosur që të shqyej pllakatat e VLEN-it… nuk jemi irritu, ne e kemi mbështet Haqimin, se fundja e fundit në diasporë ka shkuar Haqim Ramadani i VLEN-it me Enver Pajazitin që ka qenë kandidat i pavarur dhe i mbështetur nga AKI-ja, pra bashkë kanë qenë atje”, tha Mexhiti.
Mexhiti tha se Haqimi i ka bërë llogaritë që më mirë i del nëse, del mbi VLEN-in, mbi partitë politike.
“Ne e kemi respektu këtë. Ai në raundin e parë ka qenë kandidat i VLEN-it, në raundin e dytë ka mendu që i del më mirë nëse del i pavarur me vetiniciativë pra pa konsultim me neve, ka dalë i pavarur”, deklaroi Mexhiti.
Ai tha se nuk mundet që kandidati në raundin e parë të jetë i varur dhe në raundin e dytë i pavarur.