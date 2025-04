Mexhiti: Ndryshimi vazhdon me VLEN, askush s’mund ta ndaloj

Kryetari i LD dhe njëri nga liderët e VLEN ka përcjell sot një porosi lidhur me zhvillimet aktuale dhe thirrjet për ndryshimin me VLEN.

Ja postimi i plotë:

Ndryshimi është i vështirë në fillim, i ngatërruar në mes, dhe i jashtëzakonshëm në fund.

Por askush s’e ndal dot.

As oportunistët, as demagogët që refuzojnë të ndryshojnë.

As politikanët e varur, as oligarkët që duan ta mbajnë peng politikën.

Sepse ndryshimi është thirrja e popullit.

Dhe kur populli bashkohet, ndryshimi ndodh.

Ndryshimi vazhdon.

Bashkë me qytetarin e ndershëm.

Bashkë me aktivistin e drejtë.

Bashkë me militantin e sinqertë.

Fryma e ndryshimit bashkon. Sepse ndryshimi VLEN.

Paçit një ditë të bukur të gjithë!

