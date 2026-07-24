Mexhiti: Mbi 28 milionë denarë investim për restaurimin dhe modernizimin e Çarshisë së Vjetër
Investim prej mbi 28 milionë denarëve për restaurimin dhe modernizimin e Çarshisë së Vjetër të Shkupit, kumtoi kryetari i Komunës së Çairit, Izet mexhiti, pas inspektimit të kryer të aktiviteteve ndërtimore.
“Me një investim prej mbi 28 milionë denarësh, po i rikthejmë Çarshisë së Vjetër funksionalitetin, standardin bashkëkohor dhe dinjitetin që e meriton. Po modernizojmë infrastrukturën, duke ruajtur njëkohësisht identitetin dhe karakterin historik që e bëjnë Çarshinë një nga hapësirat më të çmuara të Shkupit” deklaroi Mexhiti.
Nga Komuna e Çairit informojnë se punimet kanë hyrë në fazën e parë, e cila përfshin ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit dhe kanalizimit. Në fazat e ardhshme do të vijojë restaurimi i kalldrëmit, vendosja e ndriçimit të ri në stil tradicional dhe rregullimi i hapësirës publike, me synim modernizimin e infrastrukturës duke ruajtur identitetin historik dhe arkitektonik të Çarshisë.
Projekti, siç theksojnë, ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe hapësirës publike, duke ruajtur autenticitetin e Çarshisë së Vjetër si një nga qendrat më të rëndësishme historike, kulturore dhe ekonomike të Shkupit.