Mexhiti: Mbështetja e BE-së kyçe për procesin eurointegrues dhe agjendën reformuese

Mexhiti: Mbështetja e BE-së kyçe për procesin eurointegrues dhe agjendën reformuese

Njëri nga liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti, njoftoi se së bashku me perfaqësues tjerë të koalicionit ka pasur takimit me eurodeputetin Thomas Vajc, raportues i përhershëm i Parlamentit Evropian, në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me institucionet evropiane.

Gjatë takimit u vlerësua lart roli dhe mbështetja e Bashkimit Evropian dhe e Parlamentit Evropian në procesin eurointegrues të vendit, si dhe përkrahja për agjendën reformuese që synon forcimin e sundimit të ligjit, konsolidimin e demokracisë dhe avancimin e stabilitetit institucional.
Diskutimet u përqendruan në zhvillimet aktuale politike, prioritetet kryesore reformuese dhe hapat konkretë që duhet të ndërmerren në periudhën e ardhshme drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, duke u theksuar rëndësia e vazhdimit të kursit reformues dhe e angazhimit të qëndrueshëm politik.

MARKETING

Të ngjajshme

Elon Musk bëhet personi i parë me pasuri prej 800 miliardë dollarësh

Elon Musk bëhet personi i parë me pasuri prej 800 miliardë dollarësh

Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda

Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda

Trump pas dështimit të bisedimeve: Udhëheqësi Suprem i Iranit duhet të jetë shumë i shqetësuar

Trump pas dështimit të bisedimeve: Udhëheqësi Suprem i Iranit duhet të jetë shumë i shqetësuar

Komisionerja për Zgjerimin kërkon “partneritet më të fortë” midis BE-së dhe Turqisë përpara vizitës në Ankara

Komisionerja për Zgjerimin kërkon “partneritet më të fortë” midis BE-së dhe Turqisë përpara vizitës në Ankara

Çmimi i arit rikthehet mbi 5000 dollarë

Çmimi i arit rikthehet mbi 5000 dollarë

Osmani nga Capitol Hill: Përmes Gjykatës Kushtetuese të RMV-së po minohet Marrëveshja e Ohrit dhe rrezikohet stabilitet i Ballkanit Perëndimor

Osmani nga Capitol Hill: Përmes Gjykatës Kushtetuese të RMV-së po minohet Marrëveshja e Ohrit dhe rrezikohet stabilitet i Ballkanit Perëndimor