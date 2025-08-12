Mexhiti: Marrëveshja e Ohrit i vendosi themelet për bashkëjetesë të re mbi parimet e demokracisë

Mexhiti: Marrëveshja e Ohrit i vendosi themelet për bashkëjetesë të re mbi parimet e demokracisë

Në një ceremoni solemne të organizuar nën patronatin e zëvendëskryeministrit të parë, Izet Mexhiti, u shënua 24-vjetori i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, një moment historik për shtetin dhe bashkëjetesën ndëretnike në Maqedoninë e Veriut.

Në fjalën e tij, Mexhiti theksoi simbolikën e thellë që mbart kjo marrëveshje, duke rikujtuar zgjedhjen historike që u bë më 2001.

“Sot, 24 vite pas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, kujtojmë momentin kur zgjodhëm paqen mbi luftën dhe të ardhmen mbi frikën,” tha Mexhiti, duke e cilësuar dokumentin si vizionar dhe themelor për ndërtimin e një Maqedonie të barabartë.

Ai nënvizoi se Marrëveshja e Ohrit vendosi themelet e një shoqërie ku shqiptarë, maqedonas dhe të gjitha bashkësitë etnike bashkëjetojnë dhe kontribuojnë për një të ardhme të përbashkët.

“Le ta mbrojmë dhe ta përparojmë këtë shtëpi të përbashkët, Maqedoninë e Veriut, me unitet, dialog dhe besim të ndërsjellë! – përfundoi ai, duke bërë thirrje për përkushtim të vazhdueshëm ndaj frymës dhe vlerave të Marrëveshjes.

MARKETING

Të ngjajshme

Samiti Trump-Putin, Zelensky përjashton mundësinë e lëshimit të rajonit të Donbasit

Samiti Trump-Putin, Zelensky përjashton mundësinë e lëshimit të rajonit të Donbasit

Beqiri pas eliminimit: Të mësojmë nga kjo humbje dhe të ecim përpara

Beqiri pas eliminimit: Të mësojmë nga kjo humbje dhe të ecim përpara

Bajram Rexhepi me projekt të ri për qytetin e Tetovës – dislokimi i Kazermës dhe tranformimi i saj në Park të Ri

Bajram Rexhepi me projekt të ri për qytetin e Tetovës – dislokimi i Kazermës dhe tranformimi i saj në Park të Ri

BOTA NË FOKUS | Ja pse Izraeli po vret gazetarët palestinezë!

BOTA NË FOKUS | Ja pse Izraeli po vret gazetarët palestinezë!

Ukraina godet me dron thellë në Rusi – qytetarët xhirojnë me telefon momentin e sulmit

Ukraina godet me dron thellë në Rusi – qytetarët xhirojnë me telefon momentin e sulmit

Shtëpia e Bardhë: Samiti në Alaskë do të jetë një “ushtrim dëgjimi” për Trumpin

Shtëpia e Bardhë: Samiti në Alaskë do të jetë një “ushtrim dëgjimi” për Trumpin