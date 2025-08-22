Mexhiti-Lutkov: Rikthejmë parkingun e mbyllur me dekada te Muzeu
E hapëm derën e mbyllur për dekada të parkingut nëntokësor tek Muzeu, duke vënë në funksion një hapësirë të rëndësishme që do t’i shërbejë qytetarëve, bizneseve dhe vizitorëve të Çarshisë së Shkupit. Kështu ka thënë sot gjatë një vizite në Muzeun e Maqedonisë së Veriut, zëvendëskryeministri Izet Mexhiti i shoqëruar nga ministri i Kulturës, Zoran Lutkov, ndërsa ka shtuar se po hapet parkingu nëntokësor te hapësira e Muzeut.
“Për dekada të tëra, në zemrën e Çarshisë së Shkupit ka ekzistuar një hapësirë parkimi tek Muzeu, e cila ka qenë e mbyllur dhe e papërdorur. Një mundësi reale për qytetarët, për bizneset dhe për vizitorët, që pushtetet e kaluara nuk deshën ta vinin në funksion, ani pse nevoja ka qenë e madhe. Sot, pas marrjes së qeverisë nga VLEN, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, dhe ministrin Zoran Lutkov, po e bëjmë realitet hapjen e këtij parkingu nëntokësor.
Aty ku për vite të tëra ishte mbajtur i mbyllur me qëllim një shërbim i domosdoshëm, sot qytetarët dhe bizneset e Çarshisë do të kenë në funksion një hapësirë të gjerë parkimi”, tha Mexhiti.
Ky, shtoi ai, është dallimi mes nesh dhe atyre që ishin para nesh: aty ku ata s’deshën të hapin dyert e mundësive, ne po i hapim ato për qytetarët. “Aty ku ata e lanë Çarshinë pa mbështetje, ne po e kthejmë atë në prioritet. Hapja e këtij parkingu është shembull i qartë i qeverisjes sonë: punë të prekshme, rezultate që shihen dhe vendime që lehtësojnë jetën e qytetarëve dhe të bizneseve”.