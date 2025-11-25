Mexhiti: Kryetari i ardhshëm i VLEN-it do të zgjidhet midis meje dhe Kasamit

Mexhiti: Kryetari i ardhshëm i VLEN-it do të zgjidhet midis meje dhe Kasamit

Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka deklaruar se drejtuesi i ardhshëm i koalicionit qeverisës VLEN do të zgjidhet midis tij dhe kryetarit të Komunës së Tetovës, Bilall Kasami.

Në një intervistë për emisionin “Direkto” në televizionin Telma, Mexhiti theksoi se të dy politikanët përfaqësojnë qendra të rëndësishme të shqiptarëve në vend, gjë që i bën kandidatët më potencialë për postin e kreut të koalicionit.

“Është diku këtu. Ai është më shumë një faktor në Tetovë, unë jam në Shkup. Këto janë dy qytete të mëdha ku janë të përqendruar shqiptarët dhe për këtë arsye po punojmë për zgjidhje kreative. Ka modele të ndryshme nëpër parti në Evropë, dhe ne po shqyrtojmë disa prej tyre, përfshirë edhe ato nga Gjermania”, u shpreh Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Rusia refuzon planin e ri me 19 pika, kërkon zbatimin e dokumentit fillestar me 28 pika

Rusia refuzon planin e ri me 19 pika, kërkon zbatimin e dokumentit fillestar me 28 pika

Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se ka arrestuar një ish-pjesëtar të UÇK-së

Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se ka arrestuar një ish-pjesëtar të UÇK-së

OKB-ja ndjek tensionet SHBA-Venezuelë me “shqetësim të madh”

OKB-ja ndjek tensionet SHBA-Venezuelë me “shqetësim të madh”

Presidenti Erdogan në takimin virtual mbi Ukrainën, kërkon bisedime të drejtpërdrejta në Stamboll

Presidenti Erdogan në takimin virtual mbi Ukrainën, kërkon bisedime të drejtpërdrejta në Stamboll

Prej nesër deri të shtunën, mot me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu

Prej nesër deri të shtunën, mot me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu

Tornado dëmton mbi 100 shtëpi në Teksasin juglindor

Tornado dëmton mbi 100 shtëpi në Teksasin juglindor