Mexhiti: Këto janë dy gabimet strategjike të cilat i shkaktuan humbje Ali Ahmetit
Kryetari i Çairit, Izet Mexhiti, në emisionin “Debat në Shenja”, ka deklaruar se kreu i BDI-së, Ali Ahmeti në zgjedhjet lokale ka bërë dy gabime strategjike.
“E para që gjashtë-shtatë komuna jau ndau Aleancave, atë të Taravarit dhe të Selës, që sot shihet se janë rezultati me zero, asnjë nuk kanë fitu, jau fali, dhe çështja e dytë nuk tha se në komunat tjera dot ë fitojmë dhe do të bëjmë garë në Tetovë dhe Çair, po ai tha se mua më intereson Tetova dhe Çairi, me theks Çairi, të tjerat janë pak të rëndësishme, dhe ne këtu e pritëm këtë sfidë u ballafaquam dhe edhe në Çair dhe në Tetovë bindshëm fitoi VLEN-i”, tha Mexhiti, duke shtuar se edhe në rrethina t e Shkupit dhe Tetovës gjitha komunat pothuajse janë VLEN.