Mexhiti: Kazinotë po mbyllen, radhën e kanë kreditë e shpejta

Mexhiti: Kazinotë po mbyllen, radhën e kanë kreditë e shpejta

Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, ka përshëndetur miratimin e Ligjit të ri për Lojërat e Fatit, duke e cilësuar atë si një hap drejt mbrojtjes së familjeve nga pasojat e bixhozit.

Përmes një video-mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, Mexhiti tha se me këtë ligj po nis “lufta ligjore kundër bixhozit dhe kumarit”, ndërsa paralajmëroi edhe masa për rregullimin e çështjes së kredive të shpejta.

“Po vendosim 500 metra distancë nga shkollat, po ndalojmë reklamat e bixhozit dhe po sjellim rregulla më të forta për mbrojtjen e familjeve”, deklaroi Mexhiti.

Ai theksoi se për vite me radhë është folur dhe protestuar kundër lojërave të fatit, ndërsa kazinotë, sipas tij, vetëm janë shtuar.

“Sot, pa protestë dhe pa zhurmë, po japim zgjidhje ligjore, sepse kur japim zotim para qytetarëve, nuk bëjmë propagandë, por e bëjmë realitet. Kazinotë po mbyllen, radhën e kanë kreditë e shpejta”, u shpreh Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Tetova foli fuqishëm, BDI-ja është gati për fitoret e ardhshme

Ahmeti: Tetova foli fuqishëm, BDI-ja është gati për fitoret e ardhshme

Hakerët godasin SHBA, sulm kibernetik ndaj pikave të karburantit: Dyshimet na çojnë te Irani

Hakerët godasin SHBA, sulm kibernetik ndaj pikave të karburantit: Dyshimet na çojnë te Irani

Mercedes-Benz sinjalizon hyrjen në industrinë e mbrojtjes

Mercedes-Benz sinjalizon hyrjen në industrinë e mbrojtjes

Merz: Nuk do t’i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SHBA

Merz: Nuk do t’i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SHBA

Autobusi përfshihet nga zjarri në autostradën Veles–Shkup, nuk ka të lënduar

Autobusi përfshihet nga zjarri në autostradën Veles–Shkup, nuk ka të lënduar

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe

ASH-Sela: MASH ndan bursa vetëm për gjuhën maqedonase, diskriminohen studentët e gjuhës shqipe