Mexhiti: Kanali dhe çerdhja në Hasanbeg, po bëhen realitet

Zv/kryeministri Izet Mexhiti, ka njoftuar se Kanali dhe çerdhja në Hasanbeg, po bëhen realitet. Ai ka thënë se vonesat për realizimin e këtyre projekteve kanë kushtuar shumë, por se tashmë është koha për veprim.

“Të mos harrojmë: vërshimet e tmerrshme të vitit 2016 morën 23 jetë njerëzish dhe shkatërruan shtëpi, toka e biznese. Por qeveria e asaj kohe nuk mori masat e nevojshme për të parandaluar tragjedi të ngjashme në të ardhmen. Mungesa e kanalit të duhur ishte një nga faktorët kryesorë të dëmeve katastrofike. Tani, ky gabim do të korrigjohet!

Ky investim i rëndësishëm në vlerë 38 milionë denarë, do të mundësojë ndërtimin e kanalit me një gjatësi prej 1350 metrash dhe një gjerësi nga 4 deri në 10 metra, varësisht nga afërsia e shtëpive. Ky projekt nuk është thjesht një ndërhyrje infrastrukturore, por një angazhim për sigurinë, jetën dhe dinjitetin e banorëve të Hasanbegut.

Ky projekt do të realizohet me mbështetjen e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në bashkëpunim me Komunën e Gazi Babës, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë dhe sigurisë për banorët e kësaj zone.

Në të njëjtën kohë, një tjetër nevojë e kahershme po përmbushet: ndërtimi i çerdhes publike në Hasanbeg. Për vite me radhë, prindërit janë përballur me mungesën e një çerdheje afër shtëpive të tyre, duke u detyruar të gjejnë zgjidhje të vështira për kujdesin e fëmijëve. Tani, kjo sfidë do të marrë fund. Do të ndërtohet një ambient modern, i sigurt dhe i dashur për fëmijët, ku ata do të marrin kujdesin e duhur, ndërsa prindërit do të kenë më shumë lehtësi e fëmijët më shumë siguri në përditshmërinë e tyre.

Bashkë, për ta zhvilluar Hasanbegun!”, ka deklaruar zv/kryeministri Mexhiti.

