Mexhiti: Investim mbi 1 milion euro për infrastrukturën nëntokësore në Sahat Kullë
Në lagjen Sahat Kullë të komunës së Çairit ka nisur një projekt madhor për modernizimin e infrastrukturës nëntokësore, me një vlerë investimi mbi 1 milion euro. Lajmin e bëri të ditur zëvendëskryeministri Izet Mexhiti, i cili theksoi rëndësinë e këtij projekti për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mbrojtjen e shëndetit publik.
Ky projekt, i financuar nga Ministria e Ekologjisë në bashkëpunim me Komunën e Çairit, ka për qëllim zëvendësimin e rrjetit të vjetër të gypave të ujit, të cilët janë prej azbesti – një material i njohur për rreziqet serioze shëndetësore që paraqet, përfshirë edhe rrezikun nga kanceri.
“Në këto rrugë dhe rrugica po realizohen punime të rëndësishme në infrastrukturën nëntokësore. Janë në fokus gypat e fundit të azbesit në Çair, që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e qytetarëve. Puna po zhvillohet intensivisht në disa pika të lagjes Sahat Kullë, kryesisht rreth zonave të Isabegut dhe Sulltan Muratit,” – deklaroi zëvendëskryeministri Mexhiti.