Mexhiti: Investim mbi 1 milion euro për infrastrukturën nëntokësore në Sahat Kullë

Mexhiti: Investim mbi 1 milion euro për infrastrukturën nëntokësore në Sahat Kullë

Në lagjen Sahat Kullë të komunës së Çairit ka nisur një projekt madhor për modernizimin e infrastrukturës nëntokësore, me një vlerë investimi mbi 1 milion euro. Lajmin e bëri të ditur zëvendëskryeministri Izet Mexhiti, i cili theksoi rëndësinë e këtij projekti për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

Ky projekt, i financuar nga Ministria e Ekologjisë në bashkëpunim me Komunën e Çairit, ka për qëllim zëvendësimin e rrjetit të vjetër të gypave të ujit, të cilët janë prej azbesti – një material i njohur për rreziqet serioze shëndetësore që paraqet, përfshirë edhe rrezikun nga kanceri.

“Në këto rrugë dhe rrugica po realizohen punime të rëndësishme në infrastrukturën nëntokësore. Janë në fokus gypat e fundit të azbesit në Çair, që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e qytetarëve. Puna po zhvillohet intensivisht në disa pika të lagjes Sahat Kullë, kryesisht rreth zonave të Isabegut dhe Sulltan Muratit,” – deklaroi zëvendëskryeministri Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Më shumë mallra të transportuara në transportin rrugor të mallrave, më pak në transportin ajror

Më shumë mallra të transportuara në transportin rrugor të mallrave, më pak në transportin ajror

Aleanca për Shqiptarët: Shpifjet e VMRO-DPMNE-së nuk pijnë më ujë

Aleanca për Shqiptarët: Shpifjet e VMRO-DPMNE-së nuk pijnë më ujë

BDI Tetovë: Prishja e ndërtesës së Shkollës së mesme teknike nuk sjell asgjë tjetër përveç kaosit

BDI Tetovë: Prishja e ndërtesës së Shkollës së mesme teknike nuk sjell asgjë tjetër përveç kaosit

Sportelet për pagesë të NP Ujësjellësi dhe kanalizimi nesër do të punojnë nga ora 07:30 deri në orën 15:30

Sportelet për pagesë të NP Ujësjellësi dhe kanalizimi nesër do të punojnë nga ora 07:30 deri në orën 15:30

Filipçe: Politikat ekonomike të Qeverisë së VMRO-DPMNE-së janë më të këqijat në histori

Filipçe: Politikat ekonomike të Qeverisë së VMRO-DPMNE-së janë më të këqijat në histori

Rritje natyrore negative edhe në tremujorin e dytë, 1.135 më pak të lindur se sa të vdekur

Rritje natyrore negative edhe në tremujorin e dytë, 1.135 më pak të lindur se sa të vdekur