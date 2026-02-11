Mexhiti e quajti “ministër i kanabisit”, reagon Taravari: Do të ngre padi!

Kryetari i ASH-së Arben Taravari, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të komunës së Çairit, Izet Mexhiti, i cili në një intervistë për Gazetën Lajm, e quajti Taravarin “ministër i kanabisit” ngase në kohën e tij, sipas Mexhitit, janë dhënë 7 licenca për kultivimin e kanabisit.
“Dëshiroj të ndaj me të gjithë ju se nuk zgjedh më rrugë të tjera përveçse se asaj ligjore për të reaguar ndaj shpifjeve të rënda që po adresojnë sërish në emrin tim.
Kështu z.Izet Mexhiti ka thënë se në kohën time paskam dhënë 7 licenca për kultivimin e kanabisit dhe më quajti ministër Kanabisi.
Unë do të ngre padi për shpifje dhe e tërheq vetëm nëse kërkon falje…falje publike”, ka shkruar Taravari, raporton SHENJA.

