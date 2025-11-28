Mexhiti e konfirmon se Muhamed Hoxha do të jetë Ministër i Ekologjisë

Nuk do të ketë rikonstruim të Qeverisë por plotësim të vendeve të mbetura bosh. Kështu ka deklaruar Izet Mexhiti, që la pozitën e zv. Kryeministrit të parë dhe ministrit të ambientit për të marrë pozitën e të parit të Çairit.
Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve Mexhiti ka konfirmuar atë që veçmë dihej në opinion, se Muhamed Hoxha, ish zëdhënësi i Qeverisë, do ta merr detyrën e Ministrit të Ambientit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë.
“Ajo që dihet është se Bekim Sali do të jetë zv. Kryeministër i parë, këto ditë duhet të definohet cilin resor tjetër do e mbulon dhe Ministër i Ekologjisë do të jetë Muhamed Hoxha”, ka deklaruar Mexhiti, raporton SHENJA.

